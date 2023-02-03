自由廣場》中國民族主義失控中

農曆新年英譯爭議

◎ 孔憲臺

春節剛過，然而農曆新年英譯是「Lunar New Year」或「Chinese New Year」，爭議未止，中國網友還四處出征使用前者的海外人士與機構（包括大英博物館、加州迪士尼樂園、南洋理工大學，以及若干私人企業、個人等），要求公開道歉，部分機構的海報甚至遭到塗鴉抗議。

「小粉紅」的出現與流行，與中共近年積極操作與強化民族主義、愛國主義關係密切。中國官媒《中央電視臺》、《人民日報》等，均曾讚揚小粉紅的「愛國出征」行為；中國的「戰狼外交」，亦有帶頭示範的作用。近年小粉紅的「愛國」行徑，似乎逐漸失控，攻擊的對象除了外國人士與機構外，中國人也難以倖免，例如二○二○年東京奧運期間，表現不如預期的中國代表隊運動員，也遭小粉紅出征。對這群極端的民族主義者來說，失去奧運獎牌就等於「不愛國」。

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然而，愛國主義一旦失控，將形成強大的輿論（民間）壓力，倒逼官方「不得不為」，限制擬定政策的選項，否則民間不滿的情緒將轉移到對中共的不信任，損及統治正當性。例如去年八月，時任美國眾議院議長的裴洛西訪臺，中共事前的叫囂與實際作為出現落差，就引起中國網友的不滿。

全球慶祝農曆新年的國家眾多，若只拘泥於字面上的名稱，只會顯露對文化缺乏自信。不同的文化各有其獨特性與珍貴性，尊重、欣賞彼此之間的異同，這是一項極為重要的課題。多元文化做為一種理想，在於正視多元文化的處境，不是以任何定於一尊（中國）的價值理念，概推成所謂的普遍性價值。美國之所以成為全球霸主，包容多元文化是重要因素。而我國也需慎防中共在內部民族主義壓力無法宣洩時，對臺採取不理性的作為。

（作者為臺灣金控暨臺灣銀行政風處處長）

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