自由廣場》﹙青年時評﹚跪一次後，就得一直跪！

◎ 劉哲瑋

去年十二月八日起，中國無預警宣布禁止台灣水產加工品，之後中國又在一週內接連禁止飲品、油料、食用穀物等產品，共計兩千四百餘項。然而，就在上週日，金門縣長陳福海與國民黨立委陳玉珍，在中國廈門與中國國台辦主任宋濤會談後，中國海關總署隨即宣布，解禁金門酒廠等六十三家台灣企業食品輸中。

中共的操作，很明顯就是在分化台灣！別忘了，宋濤在一個月前曾公開表示，將與台灣有識之士協商「國家統一」。上週六會談，除了陳玉珍外，還有國民黨前主席洪秀柱，而洪秀柱與宋濤會面後甚至說出「兩岸同胞應該攜手完成兩岸統一的志業」。

請繼續往下閱讀...

見了面、說了中共喜歡的話就對部分產品解禁，這種操作，就是中共最擅長的統戰手法，先拿「莫須有」的罪名禁止台灣食品，等有人來交涉後就對部分產品解禁，透過這種「誘之以利」的方式告訴台灣人，只要台灣人乖乖聽中共的，就有甜頭吃。

但真的是這樣嗎？先違反國際自由貿易規則的是中國，中共現在這樣做等於在更改國際自由貿易規則，讓國際貿易從自由貿易變成「聽我的」才能貿易。

再者，現在聽話了，就保證未來都能好好跟中國做生意？不！看看過去長期支持國民黨的台東縣，重要的經濟作物鳳梨釋迦，有超過九成都出口銷往中國，但二〇二一年中國還是照樣禁止台東鳳梨釋迦輸入。所以，聽話就代表能好好跟中國做生意？別妄想了！

那換跟中國好好談呢？也沒用！各位別忘了，在韓國瑜擔任高雄市長期間，跟中國簽了一堆合作備忘錄(MOU)，結果呢？二〇一九年十月整體達成率僅五．九％，而二〇二〇年五月媒體報導，漁產品的執行率更只有一．七八％。當時，行政院長蘇貞昌就提醒一心只想跟中國簽MOU的韓國瑜，別忘了他過去在擔任北農總經理時，曾跟一間中國企業簽了兩萬盒茶葉，結果最後對方只買了一千盒的經驗。然而當時韓市長還是沒有記取韓總經理的教訓。

所以，現在還真的有人痴心妄想跪一次就能永保安康？拜託，別忘了農曆春節期間中共軍機、軍艦還在持續侵犯台灣，跪一次後就得一直跪！

（作者為臺灣大學政治學碩士，新北市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法