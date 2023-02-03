自由廣場》建議盡快施打默德納雙價疫苗

◎ 莊弘毅

面對新的Covid-19現實，從迅速傳播致命感染的早期可怕日子到目前的情況——儘管最近傳播率急劇上升——對許多人來說，Covid-19只不過是一種偶爾的不便，涉及幾天的癥狀和短暫的隔離期。很明顯，對於許多人來說，新冠肺炎感染不再像大流行最初幾個月那樣帶來不良後果的風險。在經濟優先事項的推動下，這些轉變導致了一種普遍的假設，即大流行已經過去了。

然而，現實與這種假設不同。Covid-19在年後反而確診案例持續上升（參閱中央疫情指揮中心資料）。除了過年華人習俗的人口移動以外，可以逃避我們去年接種的疫苗和抗病毒藥物的病毒變種進化，仍然是迫在眉睫的威脅。這些事實支持了新冠肺炎病毒在可預見的未來仍將繼續在我們的生活中發揮重要影響的假設。

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在目前情況下，一些去年的措施之效果變得很有限。例如，可以在家中進行的快速抗原檢測的可靠性和可信性；因此快篩對於啟動早期行動以控制感染傳播和避免病例激增的後果，仍有價值但是效果有限。所以疫苗（次世代）加強劑的覆蓋率，仍然是影響Covid-19重病或死亡風險以及防疫系統能力的關鍵變數。

目前國內有默德納雙價疫苗(Moderna BA.4/5)提供給滿六歲以上之國人施種，目前為止並未有國外所稱的嚴重副作用（外電：BNT與流感疫苗合打增加中風的風險）。

美國食品藥物署（簡稱食藥署或FDA，管理疫苗的權責單位）的一個顧問小組，一致支持簡化COVID-19疫苗接種的程序，目的是為普通人群制定一種單劑量方法（也許每年一次）。所以將來可能比照流感疫苗，每年接種一劑Covid-19疫苗。

也因此，當前新冠肺炎的預防策略，除了口罩、洗手、快篩等措施之外，還要建議盡快施打默德納雙價（次世代）疫苗，尤其去年接種默德納或BNT疫苗沒有發生嚴重副作用的人，更不用擔心，去接種新的疫苗吧！

（作者為高雄醫學大學附設醫院主治醫師與高醫大公共衛生學教授）

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