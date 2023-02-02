自由廣場》捷克外交新路線的轉折點

◎ 張孟仁

捷克新總統帕維爾與小英總統史無前例的通話，不出意料惹火中國，然而帕維爾肯定有其道理。

檢視疫情期間，捷克迄今與價值理念相近的台灣互動，以及考量到隨著俄烏戰爭的激化不見停戰跡象，甚至普廷高額懸賞繳獲或炸掉西方坦克，且俄中領袖仍盤算春天見面，過度期盼捷中關係改善實為不智。整體評估下來，經由「民意選擇」取代親中捷克總統而上位的親歐美的帕維爾，會有親台舉動算不上異常，捷克的外交政策變化有跡可循。

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一方面，捷克是中國在歐洲推動「一帶一路」的重要窗口，原先捷克期待「一帶一路」的經濟效應，不過《外交政策》二○二○年五月的分析文章點出，二○一八年中國原本承諾的中國華信能源巨大投資違約破產，導致捷克轉為「疑中」，兩國之間商業合作的機構捷克一帶一路中心，也於二○一九年九月十一日關閉。「疑中」的氣氛在二○二○年前參議院議長驟逝之後攀升。

俄羅斯則將美、捷兩國打為對俄羅斯不友善的國家，但捷克不以為意，反標榜與美國同在。另一方面，隨著美國總統拜登在北約峰會宣示美國回歸以及強力挺烏，給中、東歐盟友吃了定心丸之後，助長捷克緊跟美國的堅決態勢。同時，美國老大哥不時出馬譴責北京恫嚇「民主國家」與台灣交好，試圖激化中東歐反共產意識。此外，有立陶宛前車之鑑，捷克大致上已衡量過得罪中國的損失，加上歐盟捍衛歐盟及其成員國的立場，最重要的是COVID-19疫情、晶片短缺、應對威權威脅等挑戰，感受到台灣價值及彼此合作的重要性。此從通話中稱台灣為可信賴的伙伴，支持台灣維持具有活力的民主制度，「不受威權主義脅迫」等語可推斷出。

去年一月上任的捷克外長曾揚言，將重新審視與中國的關係，並盛讚台灣造福捷克，才是他們需要的國家。如今少了親中總統的掣肘，象徵性總統與擁有實質權力的行政團隊，以及友台的國會，在親歐美與支持民主價值形成同一路線。換句話說，制定友台政策的東風已經出現，就等我方提出具體合作事項，及理念相近的大國再推一把了！

（作者為輔仁大學義大利語系副教授兼系主任、外交暨國際事務學程召集人）

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