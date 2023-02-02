自由廣場》盼勞保改革列入新內閣清單

◎ 王傳宇

二○二二年因COVID確診案激增，勞工傷病給付原為住院方有補助，改為確診居家隔離，隔離期間即有給付。依勞保局計算，至十一月底與二○二一年全年相比，傷病案件數成長八．六倍，普通、職災給付案，共計一三六萬餘件，支付金額約為四十九．六億餘元；對照傷病給付金額，相較上年度增加約十八億支出。

此次事件突顯勞工保險的實際功用，透過勞保給付，提供民眾以社會保險的形式因應經濟所得不足，作為團體風險控管的機制。但同時也對於本就捉襟見肘的勞保財政雪上加霜。

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勞工保險主要收入來源有三：保費收入、基金投資運用收入及政府撥補。在保費收入項目，計算去年度一到十一月，保費收入約四○八○．八億，支出部分約四四一八．六億，呈現明顯不足；在基金投資方面，根據基金運用局發布的基金績效指出，至二○二二年十一月累計仍虧損二三八二億元，收益率為負四．五五％；十二月績效未見起色，全年累積虧損恐將續擴大；政府撥補部分，歷年持續增加勞保補貼差額，二○二三年增編四五○億預算，亦顯示出基金缺口仍在持續增長。

在勞保改革尚未形成社會共識之前，為避免勞保財政困難，實務面上有許多問題仍值得討論。例如因年金給付採最高六十個月平均值，造成「退休前最後五年才提高投保薪資」此種投機作法；另外職業工會「掛名投保」情況未見改善；以及企業「應加保而未加保」、「高薪低報」做為降低人事成本的手段，均是造成勞保收支不平衡的成因。在尚未進行變革之前，由實務面先行著手，強化監督，杜絕投機，相較於直接改革，消耗成本較低，也較不易激化對立，可行性較高。

歷年來針對勞保改革聲浪未曾減少，解決之道不外乎「繳多、領少、延後退」這幾種方案。若要確實挽救勞保財政，亟需相當程度之改革，但在現今政治環境下，若無短期成效，就無法立即提升選民支持改革的意願，政治人物就缺乏誘因來推動改革，且需長期佈局方能明顯改善之勞保政策更是如此。

九合一選舉結果執政黨大敗，可知民心思變。在期限逐漸倒數之際，新內閣成立後，是否會將勞保改革列入應辦事項？又或者留待下一任處理？

（作者為勞保局客服人員，新北市民）

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