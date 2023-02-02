自由廣場》注意中國海軍對不對稱戰法的反制

◎ 呂禮詩

日前在上海滬東造船廠發現疑似解放軍新一代護衛艦，顯示中國海軍即將開啟另一階段的「下餃子」建軍；解放軍如此快速的擴張，反應在美國智庫假想中國2026年攻台兵推中台灣反艦飛彈數量的欠缺。

美國海軍戰爭學院（NWC）教授坦格雷迪（Sam Tangredi），曾撰文表述對美軍艦艇數量不足的憂慮。一張由美軍前潛艦作戰官、現於美國智庫「新美國安全中心」（Center for a New American Security, CNAS）擔任國防項目研究員舒加特（Tom Shugart）在推特貼文的衛星照片中，發現滬東造船廠船段組合中的新型護衛艦，長約147公尺、寬約18公尺，疑似054B護衛艦的新構型，較054A護衛艦的134公尺長、16公尺寬，大了一號；比052D標準型的157公尺長、18公尺寬，小了些，估計排水量約為6000噸。

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目前海軍硬殺反艦飛彈以高速機砲的近迫系統及短程飛彈的攔截系統為主，但面對低空、慢速的小型無人機與次音速、超音速反艦飛彈混合構成的「超飽和攻擊」（super saturation attack）模式，將有偵蒐困難、排序混亂及攔截短絀等問題。目前測試能有效攔截的只有艦載雷射武器及高功率微波（High-Power Microwave, HPM）等定向能武器（directed-energy weapons, DEW），勢將成為新世代艦艇的標準配備。

然定向能武器及相位陣列雷達的高耗能，必須倚賴穩定的電力來源，故英國45型勇敢級驅逐艦（Type 45 Daring class destroyer）、美國朱瓦特級驅逐艦（Zumwalt class destroyer）及英國伊麗莎白女王級航空母艦（Queen Elizabeth class aircraft carrier）皆使用「綜合全電力推進系統」（integrated full electric propulsion, IFEP）。

若054B飛彈護衛艦如同傳聞般使用綜合全電力推進系統，代表艦載雷射及高功率微波亦將配備該型艦。從解放軍研製052C/D型飛彈驅逐艦、055型飛彈驅逐艦，遍布著「一點突破、各型衍用」的思維；在054A護衛艦、052DL驅逐艦生產告一段落後，054B護衛艦亦將依循以上脈絡，在排水量更大的載台上更新配備、開始量產，以替代054A護衛艦，成為航空母艦及兩棲攻擊艦戰鬥群的外圍屏衛。

雖然美軍業已開始測試定向能武器，但尚未裝備部隊及機艦；國軍現有主戰艦的電力提供餘裕極為有限，研判無法因應此等耗電裝備的改裝。調整於今年上半年起造的輕型巡防艦，已因噸位所限，必須分為「防空型」丶「反潛型」，遑論其他裝備的加裝。故即使未來美國因戰備急需願意對我輸出定向能武器，恐無合適的載台能夠安裝。

值得注意的是，解放軍的雷射及高功率微波武器不僅已加入戰鬥序列，甚至出口沙烏地阿拉伯並驗證成功；此等針對我國研發中的攻擊型無人機與部署中的魚叉、雄二/三反艦飛彈，戰時是否會使國軍不對稱的反擊能力受到抑制，實難預料，必須即早謀求因應之道。

（作者為新江軍艦前艦長、東吳大學政治學系博士生）

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