新聞線上》新聞線上過年還在說壞話

記者陳杉榮

新正年頭，大家見面都會說好話，中國國民黨卻是不一樣。蔡英文總統任命形象溫潤的「大仁哥」陳建仁組閣，各界反應都不錯，國民黨「雞蛋裡挑骨頭」，說不出一句好話，儘說一些惡毒的話，實在讓人生厭。這幾年，台灣人對於國民黨動輒攻擊政府、不斷謾罵的行為，已經感到很煩很膩了，請國民黨搞清楚！

去年九合一選舉，莫名其妙大勝的國民黨，變得非常「囂俳」，經常口不擇言，砲火四射，蘇貞昌內閣四年來政績斐然，被他們批評得一文不值；若不是蘇內閣，他們根本沒有機會健康的在民進黨政府建構的保護傘底下，行使大罵民進黨的「言論自由」。退一萬步說，民進黨敗選的理由很多，怎麼算，絕對沒有國民黨形象比較好這一條，國民黨真的以為他們很行！

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陳建仁行事穩健，敦厚樸實，襄助蔡英文總統的四年副總統任內，謹守本分，進退有節，眾人公認。國民黨的主席、立委和發言人「出口成髒」，假借陳建仁論文涉嫌抄襲、陳建仁借調有問題、陳建仁護航高端疫苗、陳建仁冷血無情、陳建仁欺騙天主、陳建仁內閣「改阻」等莫須有和可笑的理由做無謂的攻擊。正逢農曆新年喜氣時節，國民黨難道不曉得台灣人民對他們這樣亂罵「非常感冒」了嗎？

二○一八年「韓流」在境外勢力鼓動下崛起，國民黨贏得選舉，二○一九年中共習近平提出「一國兩制台灣方案」，當韓國瑜走進香港中聯辦，國際社會已經公認中國國民黨和中國共產黨站在同一邊，把捍衛中華民國台灣主權的民進黨當成共同打擊的目標。如今國際局勢出現重大變化，民主台灣成為舉世矚目焦點，中共一黨專政問題叢生，這是國民黨自我救贖，回到捍衛主權立場，爭取二○二四重新贏回執政的機會，然而大家都知道，台灣真正的威脅不僅是中共，還有一個不斷攻擊本土政權的國民黨。

國民黨罔視蘇內閣對國家的貢獻，早已失去大黨的格局和氣量，陳內閣都還沒開始做事，馬上大肆攻擊，惡質的程度不下於敵人的暗算。內政如此，外交亦然，鼓吹「疑美論」，離間美台關係，妄想借助中共的力量，增添在大選的勝算，許多台灣人早看在眼裡。不期待國民黨新年說好話，但國民黨能不能多少站在台灣的立場，少說一些壞話！

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