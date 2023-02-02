社論》國際早已看清台灣不是「問題」

賴清德當選民進黨主席後，金融時報稱他的「務實的台獨工作者」論述，已引發美國擔憂。AIT則聲明，期待與賴主席合作。在宣誓就職記者會上，他以四個堅持來詮釋務實的台獨工作者：「堅持自由民主的憲政體制、堅持中華民國主權和中華人民共和國互不隸屬、堅持主權不容侵犯併吞、堅持中華民國台灣的前途必須遵循全體台灣人民的意志」。一週後，近二十名美國共和黨聯邦眾議員提出議案，要求總統放棄過時的一中政策，支持承認台灣是一個獨立國家，實現美台外交關係正常化，互派大使！

北京有個教條，台海終局只能統一於中共一黨專政。這種離奇幻想，自言自語也就罷了，但武統行動變本加厲，國際不得不嚴陣以待。烏克蘭戰場，意外為台灣別開新局面，一次讓國際徹底看清，台灣不是「問題」，中國才是像俄羅斯那樣的麻煩製造者。「如果中國攻擊台灣，我們與中國的關係也將出現根本上的變化，就像現在德國與俄羅斯的關係一樣」，連德國執政黨都修正梅克爾路線了，遑論民主歐洲其它部份。這也難怪，不少中國的專家私下表示，中國在烏俄戰爭犯了戰略錯誤。

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新冠三年留下深刻印記，中美從貿易衝突升級到晶片戰爭，更大的效應是地緣政治動態。而烏俄戰爭，中國的幕後角色，掩飾不了暗助俄羅斯，一如最近拜登政府提出的證據，有中國國企暗助俄羅斯，包括非致命性的軍事和經濟援助，沒有完全規避美國及其盟國的制裁措施，只是冰山一角。烏俄戰爭應驗了，戰爭真正展開之後，潛在的因素會順應局勢發展而捲入，從而左右戰爭的進程。歐洲「較小的國家聯盟」，始終挺烏抗俄的同時，重新校正對中關係，戰略轉向友好台灣。影響所及，德、法等歐洲大國，起初斡旋、觀望的綏靖主義態度，也因小國呼群保烏而扭轉了局面轉為積極援烏。

於今回顧，二○一七年底，川普首份國家安全報告，堪稱歷史分水嶺。時至今日，經過新冠疫情、烏俄戰爭，中美明爭暗鬥架構更為明朗。本月初，布林肯首度訪中，一般的期望偏低。與此同時，隨著中國對台總體脅迫激增，美國帶動民主世界加大挺台力道。二○二一年八月，拜登公開宣示：若任何人侵略北約的話，美國會做出回應，對日本、南韓、台灣都一樣。多次重申斯旨，證明不是「口誤」，而是模糊表達戰略清晰。甚而，拜登講得更直白：台灣的未來由台灣人決定，「它（台灣）是獨立的，由它自己做決定」。

台灣獨立，長期以來被國共兩黨污名化，在國際上也因此被視為破壞既有秩序。不過，台灣人民在不利環境下，田螺含水過冬，努力創造經濟奇蹟、寧靜革命、善的循環，歷經國際政治滄桑，終被肯定為防疫典範、可信賴的供應鏈、印太民主領頭羊、亞洲自由指數之冠。國際社會現在擔心的，不是台灣獨立，而是台灣不再獨立，因為陶醉於強國夢的專制中國，處心積慮要把台灣地理名詞化，將民主世界的重要資產，攬為中國軍事基地，進而顛覆既有的國際秩序。此所以，李登輝、陳水扁執政時，台灣頻頻被告誡以紅線，而現在以靜制動的務實台獨，充分體現國際的共同利益，漸被民主世界視為理所當然。

川普，拜登，相繼舖陳印太戰略。立即的中美衝突，未必一觸即發，但雙方較勁、拉開陣式，則是回不去的勢趨。地緣政治動態，台灣不是局外人。晶片戰爭，西方半導體產業「去中化」，台灣扮演吃重的角色，所以北京急欲拿下這座堡壘，長中國士氣，滅美國威風。可以說，在晶片戰爭、台海戰爭中，台灣是兼具經濟、軍事性質的前線。而從務實台獨角度來看，處此中美世紀馬拉松的賽局，如何確保主權、安全與經濟，鞏固台灣自成一國的政治經濟學，這是我們自己的課題，責無旁貸。

盛傳，美國聯邦眾議院議長麥卡錫將於春季訪台。一如去年裴洛西訪台，對我國乃外交局面加分，北京的過度反應，自曝其短。可笑的是，批評她引來解放軍圍台軍演的人，對北京官員訪台，假對話之名行統戰、滲透之實，卻覺得理所當然。他們口中的「中華民國」（包括中國與台澎金馬），其實與「中華人民共和國」重疊。這是促統的通關密語，所以反對台灣獨立，也反對獨立的台灣。根據他們的論述與行動，未來台灣與中華民國都將消融於中國夢。台海風雲，台灣之友真正應該擔憂的是這種「第五縱隊」。

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