自由廣場》以願景驅動 達成溫暖堅韌

◎ 王昱培

前副總統陳建仁組的新內閣因僅剩一年多任期，遭批為看守過渡內閣，依筆者陋見，新閣揆若要破除外界的不看好，達成其所宣稱的「溫暖堅韌」，應採「願景」驅動的思考方式來施政。

日本作家佐宗邦威在《高維度漫想：將直覺靈感，化為「有價值」的未來思維》一書中，將思考方式分為課題驅動與願景驅動。前者的思考起點是眼前的外顯課題；後者則以「內在願景」為出發點。課題驅動只處理看得見解決方法的問題，一旦這些問題解決，就會失去繼續探索的動力，因而扼殺創新的可能性，而這正是台灣政府施政經常落入的思考盲區：過度追求速成速效的KPI，或一味炮製利多政策討好選民，而對國家未來發展的政策缺乏投入。

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比起課題驅動，願景驅動設定的目標，短期之內無達成可能，依佐宗邦威的比喻，課題驅動係「如果解決這個問題，就可再成長十，所以本季目標就設為一一○吧」；而願景驅動的思考則是「該怎麼做才能把一百變成一千呢？」，因為願景驅動的十倍成長目標，不可能光靠既有方法就達成，反而會思考各種資源或靈活應變方式，因此在完成目標的過程中，會激發出創新的可能，進而將願景付諸實現。

當前台灣面對的挑戰，舉凡經濟強化、環境永續、社福長照等問題均屬經緯萬端，斷無特效藥方可治沉疴於一夕，因此新內閣亟需運用願景驅動的思考法，發揮創意研擬前瞻性、探索性的解決方案，以達成十倍、一百倍成長及其他看似不可能實現的未來願景，如此一來，陳內閣的歷史定位就不會是準備迎接政權興替的過渡內閣，而是引導台灣邁向更美好明天的卓越團隊。

（作者是公務員、高雄市民）

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