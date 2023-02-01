自由廣場》（林保華專欄）國共合作 欺騙美國

兔年開局，執政黨的黨務、國政人事調整，希望打造出新的局面，應對二○二四年總統選舉與台灣前途。但就在賴清德一月十五日出任民進黨主席，並且成為民進黨最熱門總統候選人時，英國金融時報在一月十六日突然報導賴清德必須盡其所能消除美國的疑慮，讓白宮確信他是可以信任的台灣領導人，尤其是在「兩岸及台獨議題」上。

二○一一年九月蔡英文為二○一二年總統選舉赴美「應試」，當時執政的馬英九國民黨派心腹秘書長金溥聰趕在蔡之前到達華府遊說。九月十五日，就是英國金融時報在報導中引述不具名美國資深官員說，歐巴馬政府擔心若蔡英文當選，可能升高與中國的緊張關係。果然，即使馬英九政績一塌糊塗，蔡英文聲勢高漲卻還是輸選。因此這次金融時報再出手，是否要重演當年戲碼？

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誠然，如今的美台關係，美國兩大黨與民進黨的關係與當年已有很大不同，然而擁抱熊貓派並未絕跡，他們還會見縫插針。國會，拜登總統堅決支持台灣也無可置疑。但是拜登也有軟肋，那就是擔心與中共爆發軍事衝突。所以近來習近平鑑於發展經濟與科技的需要，不斷放軟對美國身段，然而中共對台灣的軍事脅迫一點也不放鬆。

中共的騙術美國已經領教數十年，然而國民黨的騙術並未使美國有徹骨之痛，因此中共必須利用國民黨來欺騙美國，下架民進黨來清除稱霸全球的障礙。朱立倫出任國民黨主席是國共秘密交易的結果，中共認可朱立倫「親美和中」條件是什麼？國民黨在華府設辦事處目的又是什麼？

在宋濤出任國台辦主任後，中方封殺台灣食品進口，最近國民黨與宋濤見面後，就解禁一批，不論是禁還是解，都是一打一拉的統戰分化技倆，要顯示如果國民黨執政，兩岸關係就會和緩。不排除下一步是在與台灣「有識之士」會談後，共軍對武力脅迫做出某些退讓，藉以證明只要國民黨執政，台海就可以避免戰爭，欺騙台灣人可以不上戰場，還欺騙美國支持國民黨在台灣執政就可以避免軍事衝突。可是一旦國民黨在台灣執政，有朝一日共軍從松山機場進入，國民黨政府宣佈「北平模式」，美日根本來不及做出反應，台灣就淪陷了。

質疑賴清德「台獨」是假議題，因為賴清德已經多次表示所謂務實台獨就是「兩岸互不隸屬」，源自一九九九年民進黨通過的《台灣前途決議文》，蔡英文的維持現狀就是維持互不隸屬的現狀，賴清德亦然。從根本上就是兩蔣、李登輝與民進黨執政的「聯美保台」路線。

倒是美國應該檢視國民黨在陳水扁執政時期為何擋了約七十次的對美軍購來「聯共制台」，馬英九還打開大門放共諜滲透，再以服貿協議放任中國鯨吞台灣經濟（包括台積電）。在八八風災時就企圖引入共軍而拒絕美軍施援。這些年美國部署印太戰略，國民黨卻在散佈「疑美論」！這是「親美和中」，還是「親共騙美」？

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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