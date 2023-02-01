社論》堅定站在民主體制的同一邊

在與蔡英文總統的通話中，捷克總統當選人帕維爾稱台灣是可信賴的夥伴，捷克堅定站在民主體制的同一邊，支持台灣維持具有活力的民主制度，不受威權主義脅迫，他將加強與台灣發展各面向的合作關係，並希望未來能與蔡總統會面。近年來，包括捷克及立陶宛等波羅的海國家，與台灣的關係益趨緊密，國會議員訪問團絡繹於途，尤其是烏俄戰爭這一年來。歐台關係升溫，歐中關係降溫，形成明顯的對比。帕維爾當是相信，台灣也會堅定站在民主體制的同一邊。

二○二○，國際深陷新冠疫情，習近平以為天下大亂形勢大好，戰狼外交橫衝直撞。二○二二初，中俄在北京聯合聲明，鼓舞普廷入侵烏克蘭。隨之，清零政策重創經濟民生引爆民怨，被迫改弦更張又陷入新的混亂，三連任的氣焰為之冷卻。歐美民主國家，因為延續將近一年的烏俄戰爭而去異求同，聯合嚇阻中國武力犯台，製造另一個危害國際秩序、經濟的戰場。只不過，那些護欄，目前看來還有待強化，才足以一方面打消他的妄圖，包括挺俄侵烏（俄羅斯外交部已宣布習近平將在今春訪問莫斯科），一方面因勢利導他以和平方式解決台海爭議。在此之前，習近平就是風險的代名詞，且比普廷有過之而無不及。

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最近，美國空軍機動司令部司令米尼漢表示：美國可能於二○二五在台灣問題上與中國發生衝突。米尼漢的理由是，台灣二○二四在總統選舉（一月十三日）將為習近平提供軍事侵略的藉口，而美國將因自己的總統選舉（十一月五日）而分心。確實，尤其是美國大選，如果再出現二○二○紛擾，或許會成為北京求之不得的空窗期。而台灣的總統選舉，如果出現親中與保台的民主內戰，中國因素會如何左右選民意向，值得關注。至於，二○二七，習近平又屆第四任關卡，面對中國經濟下滑趨勢、反華勢力自我實現、內部矛盾有增無已，他要據以繼續攬權的正當化手段，台灣自是近在眼前的題材。刻在台灣訪問的美國前印太司令部司令戴維森，近年便多次警示並至今認定，中國可能二○二七前對台動武。

北京在香港信用破產，一國兩制在台灣只能改以變體宣傳。環境不利，認知戰遂成為它掌握主動權的武器。今日阿富汗明日台灣，今日烏克蘭明日台灣，對台認知戰正在機艦擾台聲中全面展開。在台灣社會散播「疑美論」，一石多鳥打擊本土政權、台美關係。促使台灣產生親中政權，或，面臨軍事緊張事態時孤立無援，都是認知戰的作戰目標。極度逼近攻台邊緣，令台灣人民誤以為同屬一中可換取和平，本土政權、美國奧援則將使台灣淪為戰場，堪稱最廉價的統一大計。一中換和平，保台變戰場，刻意把和平與保台對立起來、非彼即此。而實際上，由於台灣人民拒絕新疆化、西藏化、香港化，加上民主國家難以承受台灣被統的地緣骨牌效應，和平、保台的辯證動態已然形成，國際屏障源源不絕鞏固台灣防線。

中國塗銷台海中線，美國軍售、軍援台灣，日歐防中連線亦步亦趨，北京則藉口「倚美謀獨」、「以台制華」而拉高武嚇。凡此，疑美論者、中國協力者亦悉予配合，千言萬語都在指控本土政權與美國政府，蓄意刺激中國動武令台灣淪為戰場。於是，票投民進黨青年上戰場，票投國民黨兩岸無戰場。然而，他們從不追究北京軍事冒進行動才是始作俑者，反而極盡倒果為因之能事。凡是妨礙台灣被統的地緣變化，無不被他們朝這個方向負面解讀。有道是，「攻心為上，兵戰為下」。屈服槍口而期待和平，不免成了這種攻心戰的俘虜。切記，維持獨立自主，才有真正的和平可言，被征服的和平只是幻想。新疆，西藏，香港，都是前車之鑒。

中美關係逆轉，民主、專制集團化，或許不致回到冷戰式的不相往來，但分道揚鑣已是進行式。後冷戰、全球化以來的疆界模糊化，近年備受地緣政治動態衝擊，民主、專制兩個集團逐漸拉開，不斷有國家開始選邊站，重新定義本國的價值屬性。台灣幾個前邦交國，索羅門總理蘇嘉瓦瑞與中國簽訂安全協議，助中在南太平洋取得軍事據點鋪路。布吉納法索軍事政變後，立場倒向俄羅斯，不再允許法國駐軍。尼加拉瓜總統奧蒂嘉力挺普廷，揚言烏克蘭執意要加入北約的行為，已對俄國造成威脅。僅此數例顯示，許多國家選擇中國，同時必選擇與俄國、伊朗、北韓同一集團。萬一台灣選擇「遠美近中」，也難逃前述國家的選邊站。而且，還與附和台灣屬於中國的國家站在同一邊。台灣人民，不能沒有這種遠慮。

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