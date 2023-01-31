自由廣場》（鏗鏘集）民主不是大破大立

◎ 王景弘

民進黨輸掉地方選舉，黨主席請辭，黨內批評檢討，唱和國民黨嫌反省不夠，沒有「大破大立」；美國共和黨輸了總統大選，輸了國會多數，中期選舉參院還是敗選，黨主席麥丹妮卻是四選連任，民主黨也沒插嘴囉嗦。

陳建仁銜命組閣，國民黨喊「老面孔」，無新意，「失敗者聯盟」，但還有幾個地方首長「表示祝福」，期望中央與地方合作；但沒有人搬出「大破大立」的幫建老調。

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民主政治不是革命，施政受法律、道德及政治上的約制，沒有大破大立，只有穩健改革發展。羅斯福修正放任資本主義偏差，注入社會主義福利政策，號稱「新政」，在美國政治上已算重大變革。

民進黨以理想派知識份子起家，有轉型正義的大破基因，但地方派系及家族關係，遠不及國民黨深厚，地方與國會一向國民黨坐大。蘇貞昌首次組閣，朝小野大，動輒得咎；國會翻盤，回鍋再任，魄力得以展現，替民進黨落實諸多理想。

陳建仁是學者，誠摯天主教徒，他宣示「延續蘇貞昌團隊的優秀政績」，世代合作，用人唯才唯賢，「為國家做事，為人民打拼」，表示他認同蘇貞昌衝出的政績，也瞭解持續穩健發展的任務。

國民黨冷言冷語，酸陳建仁只是「代理人」，執行蔡英文的政策，這是民主政治的外行話。總統受選民付託，執行競選承諾，所任命的內閣當然是理念相同，足以信任的代理人，而非不知輕重，自立山頭的自走砲。

「老面孔」的批評更不入流，美國政黨更迭，內閣不是同黨前政府官員更上層樓，便是在國會、學界或商界歷練有成之士，不會出現無名小卒「新面孔」。企業老闆都不會用自己子女平步青雲當經理，何況管理國政大事的閣員！

（作者為資深新聞工作者）

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