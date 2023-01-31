自由廣場》民主國會卅年的時代意義

◎ 游錫堃

卅年前的明天，是立法院第二屆立委的就職日，也是台灣民主發展的關鍵轉折點。立法院特別選在今天，舉行「民主國會卅年特展」開幕，以茲紀念。

「民主政治就是民意政治」，立法院是我國最高民意機構，所選出的民意代表，理應完整反映人民的意志。然而，過去蔣氏政權以動員戡亂延續法統、以戒嚴體制限制人民言論及結社、以大法官會議解釋凍結國會改選，造成第一屆立法委員無限期延任，形成與民意脫節，被稱為「立法局」的「萬年國會」。

請繼續往下閱讀...

雖然一九六九年起陸續實施第一屆立委「增補選」及「增額」選舉，但因改革幅度太小，立法院一直無法擺脫「萬年國會」之譏，非定期選出的立委也被稱為「老賊」。其後，在野百合學運與民主前輩前仆後繼的推動下，終於在李登輝前總統任內的一九九一年廢止《動員戡亂時期臨時條款》，同年年底，非定期改選的立委全部強迫退職。一九九二年十二月十九日舉辦第二屆立委選舉，選出一六一人，並於一九九三年二月一日正式就職，終結長達四十三年的「萬年國會」，也讓立法院成為真正的「民主國會」，奠定「民主台灣」的堅實基礎。

一般都知道民主政治是「民意政治」、「法治政治」、「責任政治」、「政黨政治」，但是如果沒有定期改選的國會，一切都是建築在沙灘上，所以國會才是民主政治成功的礎石。國會匯聚全國民意，制定法律、審定預算，促使各級政府依法行政、落實「法治社會」，也為國家培育無數的政治菁英。經過全國人民卅年的努力，如今立法院的運作模式與水平已可媲美歐美國家國會，成為台灣民主、法治的基石。有詩為證：

〈詠國會〉（二○二二年）

定期改選出群英，政策攻防輿論評，

立委質詢言免責，官員應答語真誠。

眾尊寡黨團平等，少服多公決息爭，

預算法條三讀定，自由民主萬年行。

立法院民主轉型與發展的歷程，是華文圈國家的重要典範。因此，我們將一九九○年代台灣民主化的關鍵一哩路—「國會全面改選」，及其卅年的發展歷程呈現給國人。在全球的民主版圖縮小、民主制度受到巨大挑戰的此時，這項展覽別具意義。期待大家都能從爬梳歷史的過程中得到啟發，珍惜這得來不易的民主自由。

誠摯邀請國內外民眾在特展（一月卅一至六月卅日）期間，抽空來立法院作一趟民主憲政之旅；尤其歡迎歷屆的委員前輩及未來有志從政的青年朋友們蒞臨觀展，一起見證台灣民主奠基、轉型到熟成的艱辛歷程。

（作者是立法院院長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法