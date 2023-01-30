自由廣場》貴寶地的歷史，寫在那裏？

◎ 林文彬

過年期間，我再次盤點我服務選區的四個鄉鎮，仍只有虎尾鎮於五年前出版過《鎮志》兩大冊八十萬字，而在四鄉鎮總共七十六個村里之中，也只有約廿五個村里著有沿革史。雲林縣廿個鄉鎮市，亦只有七個鄉鎮市有志，而在三百九十二個村里之中，也只有約百餘個村里著有沿革史。原來，雲林的歷史不是遺忘了，就是大多還寫在各自逐漸消失的記憶裡。那麼，台灣的歷史要寫在那裏？

俗話說，自己的國家自己救。同樣的道理，地方的歷史自己寫。其實，早在廿多年前推動台灣社造的第一步，踏查文、史、產、地、景，就是從認識家鄉，書寫地方開始，透過在地的田野調查、盤點在地的地方資源，結合社區的基層、倫理，與產業等工作，發展社區的特色，成為地方創生或環境永續的支柱。但以雲林的現況來說，不知是社造的理論與實務的發展有明顯的落差，還是雲林仍處於未社造的未開發階段而不自知。若就此而論，國人愛台灣的根源、基礎，誠不知到底要擺在那裏？無法想像，即連一個雲林到現在，也都還沒有自己的《縣志》。

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因此，四年前我在議會開始提案，建請縣府編撰出版《雲林縣志》，之後又分別補充相關提案，包括縣志「英文版」的雙語國際化，以及同步成立「縣史館」，另設立「蔡秋桐文學館」、「Favorlang（虎尾人）故事館」、「陳良紀念館」、「柯鐵紀念館」，「台十九線雲林段的別名『中央公路』改為『Favorlang大道』」，舉辦「二○二一年顏思齊、鄭芝龍登台（一六二一年）四百週年」紀念活動等等。旨在喚醒縣民的歷史記憶，擾動縣民的在地文化認知，從而打造再現歷史現場的脈絡。

這些遺忘的歷史，都是上天賜予雲林人的瑰寶，應該趕快記錄下來，寫在每個人的心裡；建設出來，看在每個人的眼裡。

未來，就像早年社造編列經費鼓勵書寫村里歷史的方法一樣，建議新內閣文化部或各縣市政府也可編列預算，直接鼓勵鄉鎮市區透過計畫爭取「編撰或修訂鄉鎮市區志」的經費，快快打造一個到台灣任一角落都可經由雲端的建制，詳細、深入瞭解地方歷史的現場與導讀地方的國度。

（作者為雲林縣議員，著有《台灣的第三條路：社區營造政治學》）

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