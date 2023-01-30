自由廣場》調整上班放長年假，好或不好？

◎ 蔡志鏗

結束史上最長的春節連假，今天恢復上班，有網友在PTT列舉放十天連假的五大缺點，分別為要補班兩天、一大堆事情卡很久不能辦、店家開店時間和高速公路塞車時段難以猜測，以及因為休假太久，開工後工作量必定爆增等，引發許多網友的正反回應。筆者認為，人事行政局不妨趁著連假剛結束，民眾記憶猶新之際，委託民調機構調查，以作為參考。

個人認為放長假的最大優點是，民眾提早南下過年，或延後北上收假，確實讓原先預估壅塞的車潮減緩許多。就以初四為例，原本高公局預估當天會湧現龐大車潮，然而筆者從彰化北上，除了少部分路段稍稍擁擠外，可說一路順暢好行。這應該是放長假的最大好處。

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當然，有調整放假，就有補上班，開工後的二月份有一半的週末要補上班，對於已經習慣週休二日的民眾來說，雖然必要，卻難免覺得辛苦些。而對於不論是製造業、服務業的廠商而言，年假拉長，人力調度或進出貨都會受到很大影響，外銷業者更容易有「與國際脫鉤」的感嘆，也必須列入考量。

另外，周遭不少朋友覺得放假太長會「無聊」，這或可歸因欠缺良好的假期規劃而致不知所措、不適應感，這也是政府或民間團體在教育民眾上應加強的一環，包括規劃休閒場所，培養假期規劃與運用的資訊與智能，不能讓商業廣告喧賓奪主，或者只能待在家裏吃喝玩樂，結果十天下來「除了體重，都沒甚麼長進」。

筆者喜歡中庸之道，因此偏好從小年夜放到初五，初六開始上班，如此一來，就誠如網友所提，想要放十天長假的人可以請初六一天假，這樣既沒有補班的問題，而且上班一天，馬上又放假兩天，也符合從放假模式漸進轉換成工作模式，比連放十天緊接著上班六天，只能休息一天，接著又開始上班，要來得和緩、人性。但無論如何，還是建議主管機關民調，以作為未來擬訂政策參考。

（作者為國小退休校長，台北市民）

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