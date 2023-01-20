自由廣場》教師vs.人本 談翻查學生行李

例行違法，這甚麼教育？

◎ 楊掁賢

去年底畢業旅行出發前，國立東港海事學校學務主任要求所有學生把行李打開，讓教官等人檢查。有學生表明不願被翻查行李，並開始錄影。教官只回應：「大家都翻，又不是只有你」，繼續要學生自己動手，把幾樣私人物品從行李中翻出來讓他檢查，最後教官還不放心的用手摸了摸行李內襯，才算過關。即便是警察要進行搜索，也要先請檢察官向法院聲請核發搜索票，實在令人難以想像，搜書包這種事竟然發生如今的校園。

然而，這並非個案，早在去年二月，同在屏東的國立屏北高中便已爆發違法搜查學生宿舍爭議，當時亦是由教官利用期末考搜學生宿舍，並翻動學生行李箱、內衣褲等私密物品。隨後教育部修改《學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項》，明定除非有相當理由及證據足以認為學生涉嫌犯罪或攜帶違禁物品，或為了避免緊急危害，否則學校不得搜查學生身體及其私人物品；且搜查時，要有二位以上的家長會代表、學生會幹部或教師陪同，並全程錄影，才算合法。

請繼續往下閱讀...

回到此次畢旅爭議，除了明顯違法之外，令外界最不解的是，其實早在畢旅前一天，主任就已宣布隔天要實施安全檢查。難道主任宣布時，整個學校包括校長在內，沒有任何教職員聽了感到不妥？如果有，又為何沒有人敢提出質疑？這顯示整個學校的教職員都缺乏學生權利意識，最終還是依賴學生出面檢舉，學校才有幸發現錯誤。

學校是教育機構，應重視的是「教育」，而非把力氣花在搜查與處罰，學生也不會因為被處罰就學到道理。令人遺憾的是，針對范雲跟人本教育基金會召開記者會揭發，學校表示搜行李是「例行安全檢查」。也就是說，學校實施違法檢查，早已行之有年？那麼學校的「教育」到底在哪裡？又有多少學校到現在還在持續這種「例行」？

教育部實應對所有學校進行普查，並設立專用信箱，讓老師及學生申訴。唯有潛藏在校園中的威權離開，人權才得以進來。

（作者任職人本教育基金會校安組）

黑白不分、顛因倒果！

◎ 李慈質

人本教育基金會召開記者會，指稱屏東某海事學校在去年底畢旅出發前，公然翻查學生行李，侵犯學生隱私，要求教育部徹查、追究責任；學校反擊說，此舉是依據學校輔導與管教辦法，行前已向學生說明，且翻查時都有家長及學生代表在場。

學校公然翻查行李，或許不夠尊重學生，但該基金會是否該退一步去思考，學校為何甘願犯此大忌，也要這樣做？無非是有部分學生視校譽及師長的道德勸說如無物，即便已近成年仍無法自律，執意攜帶違禁品。況且若攜帶的違禁品，影響僅止於個人也罷，但如果涉及偷拍、械鬥等造成同儕傷害、校譽受損的行為，又該由誰來買單？出了事之後，該基金會是否就不會追究？

從另一方面來說，部分學生之所以敢肆無忌憚攜帶違禁品，或許是知道有特定的教育基金會會替自己撐腰，只要將事情鬧大，學校就得摸摸鼻子自認倒楣。在這樣的心態作祟下，攜帶違禁品的可以堂而皇之，而保護多數學生安全、翻查行李的卻成了彌天大罪。會造成這樣黑白不分、顛因倒果的狀況，敢問又是誰之過？

期盼該基金會隨著舉報的學生大陣仗的起舞前，能站在教育學生的立場想想，而非一味的替違規的學生出頭，現在臺灣學校要教育下一代的難度真的與日俱增，為了學生未來能夠有正確的道德觀念，就放學校一馬吧！

（作者為教師，嘉義市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法