自由廣場》「將星」殞落 多因貪杯誤事

◎ 陳宏煇

拜讀貴版讀者投書「將官涉性騷擾 法治教育待加強」，作者認為「高階軍官性騷擾案頻傳，除了帶有威權的心態作祟外，法治知識嚴重不足，應是主因。」筆者有不同的看法。

筆者曾與該事件兩位將校中的一員共事過，當時才少校就擔任營長的他，對於長官交付的命令雖然使命必達，但卻會質疑長官的命令是否違反法規，再加上兩位將校從軍校畢業在部隊服務至少二十年，期間還必須接受正規班、陸院及戰院的各項訓練與考試，通過後才能晉任上階，而晉任前還有各項考核，因此絕非「法治知識嚴重不足」所致。

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過去筆者在部隊服務時，曾見過許多長官貪杯而誤事的案例，有的長官每月慶生會在部隊喝還不夠，還會假藉三節，或是部隊訓練成續優異慶功為由，到營外聚餐，幾杯黃湯下肚，醜態盡現，喝一攤不夠，還要續攤；長官愛喝酒，下屬也無法推辭，日久「傳承」，自然也就無法戒掉愛喝酒的習性。

過去軍人酒駕事件頻傳，多與軍中愛喝酒的習性脫不了關係，但近年來因為酒駕會遭到強制退伍，以及國防部三令五申，酒駕事件才逐漸減少。但長官因為貪杯性騷擾的案件卻還是層出不窮。筆者建議，公務機關或軍警單位辦理聚餐時應嚴禁喝酒，改以茶或飲料代替，以避免誤人害己。唯有由上而下徹底改變，才能減少「將星」的殞落。

（作者為軍退、大學生輔人員）

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