自由廣場》戰鬥工兵談布雷與認知戰

台版《伊索寓言》之狼與羊群

◎ 李維

伊索寓言裡有個「狼與羊群」的故事：狼對隔鄰草原的羊群肖想很久了，但因羊群有狗守護，遲遲無法得逞，於是心生一計，委託狐狸當說客說「你們不要對狼那麼提防，狗才是你們倆之間和平共存的破壞者，只要把狗趕走，羊和狼也可一家親｣。羊群果然上了狼的當，將狗趕走。沒有了狗的保護，狼便輕而易舉地把羊都吃掉了。這彷彿是近來瀰漫台灣的「疑美論」。

日前聯合中時及藍營立委，把美國通過售台機動布雷車，聳動渲染成將台灣變成「地雷島」。筆者當兵時是戰鬥工兵，與在砲火下人工布雷費時又易被攻擊相比，這款機械快速布雷可稱「工兵神器」！灘岸決戰不用戰防雷第一線防戰車，難道吳思懷要率藍營義勇軍第一線肉身擋坦克？

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這種利用媒體、民代、社群的疑美論的認知戰層出不窮，越近二○二四會愈發猖獗。

台灣民意基金會一月十七日最新民調顯示，二十歲以上台灣人中，五成三不同意美國對台軍援反而會將台灣推向戰爭，三成八基本上同意。交叉分析顯示，二十至二十四歲族群有五十一·五％同意，四十四·九％不太同意。「疑美論」不僅全體有近四成，在最年輕族群竟有五成共鳴。

難怪，美國前副國安顧問博明十二日說他「在台灣電視、新聞出版物和私人談話，看到『美國把台灣當棋子，準備把台灣烏克蘭化』、『台灣加強防禦侵略能力是挑釁』等言論，這都是北京認知戰在台灣已經取得了一些成功」。

雖然行政院有《即時新聞澄清中心》，民間也有《台灣事實查核中心》，但表述較為制式，傳達通路侷限，不容易讓大眾接觸到，而致成效受限。新成立的數發部實應統合公私資源，以更年輕人的語言、更多元的通路複式傳播、觸動閱聽大眾參與表達／轉述，以增強台灣社會反認知作戰的能力。

（作者為物聯網公司主管，台中市民）

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