自由廣場》將官涉性騷擾 法治教育待加強

◎ 陳和文

陸軍司令部八軍團副指揮官莊有凱少將及屏東縣後備指揮部指揮官莊文和上校，被爆出席屏東縣政府敬軍餐敘時，涉嫌騷擾女性。軍方表示，除已將遭投訴「舉止不當」的二人調職，並立即編納法務、督察人員釐清事證，依法召開性騷擾申訴會，秉公處理，維護當事人權益，後續將視調查結果追究嚴懲。

如果指控屬實，該次敬軍餐敘尚有屏東女縣長周春米、縣府局處長、駐區各部隊主管等多人參加，高階軍、將官在眾目睽睽之下，竟然敢對女性「毛手毛腳」，若是在軍營內或少數人餐敘時，豈不是更加無法無天、為所欲為？

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高階軍、將官是國軍的棟樑、官兵的表率，不但要具備領導統御能力，更要嚴以律己，謹言慎行。但遺憾的是，高階軍官涉嫌性騷擾或出入不當場所的事件層出不窮，不輸基層官兵，加上屢傳出高階將官涉共諜案，嚴重破壞軍紀，打擊軍隊士氣，令人憂心。

高階軍官性騷擾案頻傳，除了帶有威權的心態作祟外，法治知識嚴重不足，應是主因。否則，怎麼不知因一時的「性致」即可能丟官或被判刑？筆者認為，兩性平權應落實在每個地方，軍人當然不例外，國防部有必要通盤檢討，做好軍中性平教育，要求絕不能踰矩以及違反的嚴重性，才能杜絕亂象。

（作者為公務員，新北市民）

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