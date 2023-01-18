自由廣場》需要你時 你就是中國人

◎ 愚工

中國企業調查單位胡潤研究院，十三日公佈《二○二二胡潤中國五百強》，列出了中國前五百非國有企業，沒想到「台積電」竟擠下騰訊，「被」列為中國五百大之首，除了台積電外，另外還六十三家台灣的企業同樣也入榜，榜單曝光也引發網友議論，直言「吃豆腐吃成這樣」。

這份報告按照企業市值或估值進行排名。其中，台積電以人民幣二．八兆元取代騰訊，成為「中國」價值最高民營企業；過去居冠的騰訊下跌一．四兆元，以人民幣二．五兆元名列第二。

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不過，看看中國吃台灣的豆腐史，亦曾出現在二○二一年的東京奧運，中國擅自把台灣的獎牌數歸為中國的，藉以跨越美國。

在中國，台灣到底屬不屬於中國，答案很簡單，只要中國需要台灣充門面時，台灣就屬於中國，如上述兩例；中國需要向國際進行政治勒索時，台灣就屬於中國，例如向國際宣稱一個中國，阻擋台灣的國際空間；可是，當影響中國經濟利益時，台灣就不屬於中國，例如台商在中國就是適用《中華人民共和國外商投資法實施條例》，因為中國要保護自家的企業，此時台灣就不屬於中國；又如更早，台商不能投宿一般旅館，必須是獲得許可接待境外人士的旅館才能讓台商投宿，這時台灣又不屬於中國，台商就是境外人士，因為境外人士住宿費用比較貴。

中國常把台灣同胞血濃於水掛在嘴邊，卻又在國際上無所不用其極地到處打壓台灣，時不時忝不知恥地吃台灣豆腐，這種國家實在相當噁心與惡劣。

（作者從商）

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