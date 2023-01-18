自由廣場》（林保華專欄）養成每天看報紙的習慣

農曆新年將屆，自由時報照例給訂戶派送一份農民曆，內有年初一至初四的報紙兌換券，以答謝派報員一年的辛勞，給他們休息幾天，由訂戶自己到便利店兌換報紙。因此這幾天我就無法睡懶覺，要早起身拿兌換券換報紙，遲了就要跑多家才換得到。我不是在乎這十塊錢，而是因為一份報紙的價值遠超十塊錢。

從二戰結束後我可以在印尼看到華語報紙以後，我就養成每天看報的習慣，嚐到「秀才不出門，能知天下事」的美味。一九五○年韓戰爆發，我們由中共地下黨控制的學校就要求每個班級制定「愛國公約」時有一條「不看反動報紙」，可見中共了解報紙的威力。因此我也進一步被洗腦，但是偶有機會，還是會偷看「反動報紙」。到了中國，一有機會我也會如饑似渴一字不漏閱讀專登外電報導（經過過濾）的《參考消息》，以及收聽「敵台」，讓我比其他人在意識形態上更早解脫束縛。

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移居香港後，港報更打開我的眼界。入境問俗，看當地報紙最有效。除了每天一早看明報，到了下午再買買一送一的「拍拖報」，因此還看了面向普羅大眾、使用粵語的報章，除了馬經報紙，所有報章，包括黃色小報全都看過，從而了解香港的方方面面。香港以法治著稱，我沒時間去找法律書籍來看，而是從報紙上報導司法新聞時了解並約束自己在寫作時不觸犯法律。完全不懂資本主義經濟的我，即使投入股市，也了解金融投資的風險，不去涉足槓桿比例太大的投資，保住身家。

如今進入網路時代，資訊爆炸，有人認為不需要看報紙了。其實相反，更需要看報紙。因為太多的資訊更需要篩選，首先區分真假，再分出輕重緩急。這是一個人的能力所做不到的，需要一個強大的團隊，報社負起這個責任。報紙上的白紙黑字，是多少人努力的結晶。不但流汗，有的甚至流血。網路新聞確實快速，但出現令人難以置信的新聞時，尤其要看到次日報章編採人員如何處理。有些人分不清是非，有些人被老套的詐騙手段欺詐，我的第一個反應就是：他平時沒有看報紙！

依靠特定社群平台的新聞來了解天下大事，很容易片面化而變成智障。然而每家報章也有自己的屬性，如專業、特定族群或政治立場，我們當然要尋找崇尚自由民主價值觀者，哪怕它也會有自己的缺點。然而對立的報紙也不應簡單拒絕，這樣可以訓練我們獨立思考、區別是非的能力。即使反共，也要反的得法，不是反共八股而要實事求是。罵「共匪」容易，一旦接觸到的共匪對你點頭哈腰，就以為反共有誤，結果上當受騙。

我發覺，即使綠營的一些政治人物也不一定有看報習慣，或者依賴助手提供的資訊，這也容易陷入片面性。世界急遽變化，各種資訊天花亂墜，記住每天看報紙來了解世界，了解台灣，保持理性，堅持定力。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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