自由廣場》蔣經國路線？

◎ 曾傑克

國民黨主席朱立倫十三日（蔣經國逝世紀念日）到大溪謁陵，說國民黨堅持走「蔣經國路線」，但蔣經國路線卻是「不接觸、不談判、不妥協」的三不原則，朱立倫曾到中國接觸多次，主張和平談判，極力與中共妥協，這是很諷刺的謊言。朱的岳父高育仁更是兩岸紅人，更是中共的座上賓。

很多國民黨的達官貴人、黃埔退將退校、台灣的大學教授或者是高中、國中、小學老師，都到過中國多次，也與共產黨接觸多次，也主張中共「和平／武力統一台灣」極力與中共妥協，無視於中華民國台灣的安全，二千三百萬台灣人民的安危福祉，還有台灣人民子子孫孫的未來，公然出賣台灣，實在非常可惡。

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再看看自稱是蔣經國的兒子蔣孝嚴，更是背叛他父親的路線原則，作為國民黨榮譽副主席，也擔任「中國台商發展促進協會理事長」，蔣孝嚴卻遭吳姓台商指控收錢關說中國大陸官員卻喬事不成，拿錢不辦事。自稱是蔣經國的孫子，剛當上台北市長的蔣萬安，也應該出來說，如何堅持走「蔣經國路線」的「三不原則」。

筆者要奉勸台灣老百姓，不要忘記「蔣經國路線」的「三不」，不要被國民黨騙，不要被共產黨騙，也不要連自己子孫孫的未來都被騙光光。

（作者是留美退休航太工程師）

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