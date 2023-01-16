自由廣場》民進黨支持者對賴主席的期望

從彰顯黨紀開始

◎ 楊楠林

九合一大選民進黨重挫，檢討聲音四起，新任黨主席賴清德，要如何承擔改革大任？筆者認為，揭開諸多敗選原因的表象，其核心因素與「派系傾軋」有密切關係。也就是各派系整合不力又內鬥，支持者為難，會吞敗也就不令人意外。

改變的關鍵，在於新的黨主席要能有效凝聚黨員和各派系的共識，並以黨紀作為根本約束和檢核的依據。對重大案件和爭議，務必要有統一的立場跟說法，才能真正穩住支持者的信心，齊心為改革辯護，也才能呼應賴清德的「重新出發」！

請繼續往下閱讀...

像十四日賴清德回娘家，同台南市長黃偉哲及立委舉辦「向黨員報告」壓軸場，會中很多基層把最近爭議事件的矛頭，對準黨內某陣營立委和議員，批評該陣營過去在議會正副議長選舉案上有過「跑票」紀錄；這次再度結合無黨籍勢力，醞釀「黑金風波」，還鬧得滿城風雨，讓台南光榮感盡失。直言不諱，令人動容。

也因此，賴清德才大聲疾呼「都是因為大家互相攻擊，結果無論攻擊和被攻擊者都受傷，但傷最重的還是台南市。」希望賴清德就任主席後，可以伸張黨紀，帶領黨公職，重新尋回台南的光榮感，讓民進黨團結，真正「重整旗鼓、重新出發」。

（作者為文史工作者，台南市民）

「堅持」的政治魅力

◎ 林柏寬

賴清德「與黨員座談」最後一站來到了台南市，這座讓他連任市長時大贏國民黨四十四萬餘票，得票率高達七十二．九％的光榮城市，對比黃偉哲市長連任時慘勝四．五萬餘票，賴清德的表情一點也不輕鬆。

持平而論，黃市長在四年任內非常努力在跑行程，營造親民形象，執政滿意度也居高不下，競選時的民調支持度輾壓對手謝龍介，但是黑金疑雲、數屆議長跑票，卻讓台南市很多民進黨支持者選擇不出來投票。

賴清德在「與黨員座談」時霸氣地要求黃市長、六位立委與數位市議員站起來，向台南市民道歉，並說著台南市民進黨公職人員「卡稱幾根毛」，市民都知道，那有什麼條件搞黑金，不團結、相互攻擊的下場就是被其他政黨拿來分化。一番話贏得現場如雷的掌聲。

賴清德的政治魅力就在於「堅持」！他來自新北市北海岸的貧窮礦工家庭，沒有「公子哥」的氣息，單一表情、謹慎與凝重的談吐，展現他高度自律的人格特質。今天，民進黨再度面臨九合一大選慘敗的窘境，賴清德接任黨主席的挑戰，一點都不輕鬆。如何重新點燃支持者的熱情，如何處理黨紀不彰的弊病。

期望賴清德「做自己」，不用刻意迎合網紅聲量！他的說理、論述，他的成長背景，他的堅持勇氣，非常有吸引力，更是國家領袖的重要特質。

（作者為國中教師，台南市民）

全力守護團結的力量

◎ 紀安秀

恭賀賴清德當選民進黨黨主席，個人有幾點建議：

一、立委選戰關乎國會席次是否過半，能否主導優質法案，維護國防與外交等重大議案，一定要審慎提名參選人，除堅守公平公正及透明的程序，並應考量民調、能力及對黨的忠誠度，對於一些只為蹭個人聲量卻讓黨失分的人選，務必列入考核。

二、誠如賴清德到台南「向黨員報告」說明會時強調，針對相關司法案件，該查就查，有證據通通抓去關，希望賴主席持續向黑金宣戰，對於涉案公職人員或黨員，絕不寬貸，也不妥協。

三、兩岸關係及台美中三方的發展，是總統、立委選戰及民進黨繼續執政與否的重大議題。賴主席一定要彙整黨內及各界意見，擬定大多數台灣人民可以接受的主張或方案，堅持到底，極大化守護台灣的團結力量，破除藍白紅曖昧不明的糾纏。

（作者為家庭主婦，台北市民）

低投票率的隱憂

◎ 王洲明

一月十五日民進黨主席補選，投票率僅十七．五九％。

此次黨主席雖然是同額競選，然賴清德在最短的時間，巡迴各縣市舉辦政見說明會，聆聽、收集基層對九合一敗選不滿的聲音、與改革意見，展現「千萬人吾往矣」的氣魄，並提出對黨內推動黨務、重新改革，宣誓重振「黨魂與黨紀」，以便贏回台灣人民的信賴。但讓人隱憂的是：

一、黨員數一度突破五十萬高峰，如今卻降到僅剩廿三萬多。

二、同為同額黨魁選舉，比二○○五年補選投票率十九．七三％還低。

三、賴清德的本命區（台南）投票率僅十五．五二％，低於全國平均投票率。

從以上數據顯示，準黨主席賴清德要提振目前士氣低迷的民進黨，需要立即大刀闊斧的改革，或是立即可見的改革成果，讓基層黨員與中間選民感受到民進黨「確實」恢復到創黨「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，才能面對明年初的總統與立委大選的挑戰。

（作者為反賄選研究室負責人，著有《買票政治學》）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法