自由廣場》備戰 不能只等著挨打

◎ 吳明火

貴報頭版報導「美日領袖聯合聲明︰台海和平 對國際安全不可或缺」，提到「拜登形容美日同盟正處於『非凡時刻』，關係從未如此密切，美方將用盡包含核武在內的一切能力，確保美日同盟及對日防衛的完整。」筆者有些聯想。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」發布兵推報告，引發眾多討論，但戰場還是在台海，就兵法來說是下下策。上策是「禦敵於外」。既然美日都在推算中國犯台的時間，我們就應積極備戰，提升到敵人顧忌、不敢來犯。請試想：二戰日本會投降的原因，是美國在日本「本土」投擲原子彈，天皇不希望擴大損害，只得投降。

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其次，美國不提供台灣攻擊性武器，主要原因是因為早年國民黨心心念念要「反攻大陸」打回中國。但現在的情況已經變了，台灣已無攻打中國的動機和意圖，所以美國不該再限制台灣發展長程飛彈，以期把戰場拉到台灣以外，或者直白說你如果打到我家，我就打到你家，這不是「備戰」常識嗎？因為，既然已經預測會發生戰爭，哪有只能等你來打的道理？

目前的烏俄戰爭就是這種情況，戰場只在烏克蘭，烏克蘭沒辦法打俄國，如果烏克蘭也有長程飛彈，普廷絕對不會這麼輕鬆說甚麼要發動核子武器戰爭。如果台灣有自己的長程飛彈（如果美國睜隻眼閉隻眼的讓台灣發展核武更好），日本和美國說不定就不用那麼費心如何援台、保台的問題。

這不是筆者在說狂人話語，要和中國交手，必須以他們的思維為思維，因為他們的老祖宗就教他們「無恃其不來，恃吾有以待也；無恃其不攻，恃吾有所不可攻也」。

（作者為銀行員，台中市民）

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