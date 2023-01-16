社論》不憂不懼面對中國威脅

日本首相岸田文雄最近進行七大工業國之旅，在與英國首相蘇納克會談後，簽署《相互准入協定》，允許在對方的領土上互相駐軍。眾所皆知，此一協定乃為因應中國的威脅。岸田之後與美國拜登總統舉行高峰會並發表聯合聲明，強調維持台海和平穩定，是做為國際社會安全繁榮不可或缺的要素。由此可見，近來西方國家加強聯盟動作，目的在於鞏固抗中連線，維持台海和平，避免窮兵黷武的共產中國尋釁滋事，帶來地緣政治危機，破壞世界的繁榮福祉。

美中貿易戰爆發後，西方世界與共產中國日益壁壘分明。一邊是奉行自由市場、普世價值與民主體制的文明世界；另一邊則是採行社會主義、黨國資本主義的專制獨裁國家。這兩個平行世界本就無法相容，卻因鄧小平採行所謂「改革開放」及十四億人口市場的誘因，帶給西方世界一些不切實際的幻想，造成兩者界限的模糊，西方國家的資金、技術、人才乃蜂擁而入，促成中國的崛起。儘管中國在經濟上大有進展，但中共的專制狼性不變，尤其在習近平掌權後，控制日益精緻化、嚴密，對內形成數位獨裁體制、對外則擴張軍備，意圖擴大版圖，將南海、台海納為內海，並在東海不斷挑戰日本，已經成為世界和平的威脅。尤有甚者，百年大疫在中國引爆，禍延全球，而中國經濟雖然走下坡，但中共仍以經濟制裁作為報復手段，意圖逼迫他國就範，包括對澳洲、台灣等。至於，對於台灣，則打著反台獨之名，不時進行軍演擾台，使得台海變成全球最危險的熱點。凡此皆凸顯當前全球最大的風險就是中共統治下的中國。

請繼續往下閱讀...

疫情起於中國，若非人為製造，則屬於自然災害，首要之務在於共同防範，而非隱瞞，導致人們無從防疫，疫情一發不可收拾。然而，對中共而言，疫毒不屬於科學、醫學領域，而是攸關統治權的政治問題；唯有此種心態，才會有初期的隱暱與中期嚴格封控的動態清零，以為病毒會被政治消滅，及至後期疫情失控，乾脆在毫無配套準備下全面放開，造成一場讓人民自己去對抗病毒的殘酷生存遊戲。更令人憂心的是，中國解封後，竟在疫情尚未和緩之際，即全面開放中國人在毫無檢疫措施下出國，對各國的疫情形成一大威脅。中國之舉猶如對全世界放毒，各國提高對中國入境旅客的檢疫措施，本是一種合理的自衛舉措，不料中共竟惱羞成怒，以對中國旅客實施「歧視性入境限制」為名，對韓、日暫停發放入境中國簽證。從病毒不准命名「武漢肺炎」，到不准外國政府對中國旅客提高檢疫措施，企圖將病毒與民族尊嚴、中共統治正當性掛鉤。由此可知，發生疫情本不足為慮，但若起源於專制中國，勢必釀成一場浩劫。這是中共體制下隱藏的病毒風險。

另一種風險則是對中國的經濟依賴。中國崛起，並未與西方國家產生互惠效應，經濟資源被大量用於軍事與維穩，導致人民實質上被關押在天羅地網之中，以及威脅周邊國家的安全。加上中國採行高門檻的准入標準，變相保護本土企業與國內市場，讓外企不得其門而入。因此，若中國真正實踐「中國製造2025」，邁向科技與製造強國，則在不公平競爭下，中國可以挹注軍事的資源勢必愈多，則威脅世界和平的力量也會加乘擴大，自由世界危矣。故此，對抗中國並不僅是軍事領域之事，降低對中國的經濟依賴，甚至與中國經濟脫鉤，乃是防中能否成功的關鍵。而身為抗中最前線的台灣，更必須加速降低與中國的經濟連結，並增加與美國等西方國家連結，才能避免受制於中國。自美中貿易戰以來，台灣供應鏈的重要性日益凸顯，並成為美國打造可信賴供應鏈及CHIP4的重要夥伴，更落實降低與中國經貿往來的佔比，轉而大量投資美國、東協，成效可觀。這些作為不僅符合台灣利益，更可確保台灣免於中共的經濟制裁，以及中國以經濟支撐軍事的風險。

總之，當前全球最大風險是中國，包括病毒威脅、地緣政治威脅、經濟依賴威脅等，台灣都首當其衝。而解決方案在於降低對中國的經濟依賴，強化與西方成熟經濟體的連結，目前台美展開的二十一世紀貿易倡議談判，積極申請加入CPTPP，以及增加對美、歐、日、東南亞的投資與貿易，都是化解經濟依賴危機的良方。其次，增加國防經費，恢復一年役期，採購高科技武器，發展不對稱戰力，強化心防與國防，全力爭取國際社會關切台海和平，自可降低中國的地緣政治風險。尤有甚者，對中共放任病毒流竄的非常規戰爭，台灣面對如此黑箱，必須時時嚴密觀察、監控，並以科學方法加以防範，方可確保全民健康與安全。易言之，巨大、致命的中國威脅是吾人必須面對的現實，國人唯有冷靜自持，不憂不懼，在狂風大浪中，穩健前行，方可停泊在安全的港灣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法