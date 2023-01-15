自由廣場》包容，還是縱容？

◎ 張國財

邇來，有關現役及退役將校涉嫌當共諜，以及槍口習慣對內而非對外的民進黨籍民代高嘉瑜、王世堅等，該如何看待、處置，在網路上頗掀起一股熱議。

無可諱言，不論叛國或叛黨，對叛徒的認定與處置，台灣似乎都出現敵我不分症候群！

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有道是，它山之石，可以攻錯，試想：在共產中國，高階現役及退役解放軍如果為台灣蒐集情報、發展組織，中國人民法院會判罰人民幣十萬、廿萬，緩刑三、五年就了事嗎？

民主國家對叛國罪犯，其實也沒有等閒視之，罪刑分別是：日本，死刑；美國，可判死刑；英國、加拿大、澳洲，終生監禁；德國，無期徒刑或至少十年監禁。大敵（中國）當前的台灣，可能是唯一的例外，現役或退役將校，當共諜被逮捕，只要坦承認罪，罰個幾十萬台幣，判個一年半載，緩刑四、五年，連關入監牢都免了！

按照美國憲法第三條第三款「叛國罪」的定義是「發動反對美國的戰爭，或擁護美國的敵人，並給予他們任何形式的援助，才能被認定為叛國」。國情再如何不同，把定義中的美國改為台灣（或中華民國），不至於太離譜吧？是則，那收賄簽署效忠中共誓約書的、當共諜的、在台灣替中國發展組織的，誰不是在「擁護敵人，並給予他們任何形式的援助」？誰不是「叛國」？難道說，在台灣法官眼裡，中國不是台灣的敵國？所以沒有「叛國」不叛國的？

至於政黨文化，再不濟，最少也要能對「包容」與「縱容」知所區隔。探討黨的遊戲規則、選舉提名要不要辦初選、徵召的標準如何訂定，容許黨員有不同「異」見，那是包容，不容許噪音就是一言堂。但是把破壞性言論當作烏鴉建言，把對黨潑硫酸毀容當作黨的防腐劑，容許踐踏黨內同志以建立個人的聲量或媒體能見度，那是縱容，不是包容！政黨在包容和縱容之間，應有一條不容跨越的線。

（作者為新竹教育大學退休副教授）

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