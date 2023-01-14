自由廣場》這兩人真的是「敢言異議」？

◎ 林志翰

貴報自由開講一篇「對敢言異議者清黨，只會讓民進黨重蹈敗選覆轍」的文章，提及國民黨在二○一九年開除對韓國瑜提出異見的李正皓，反而遭到台灣人民開除，並將高嘉瑜、王世堅比喻成敢言異議者，放任支持者進行獵巫，只是讓民進黨變成威權一言堂。

筆者與民進黨及相關政治團體完全沒有淵源，側翼、網軍之名對我過於抬舉，幾點意見供參：

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首先，「敢言異議」的定義是不畏權勢，寧鳴而死，不默而生。要說話，依靠的是道德勇氣；能說話，說出來的話能切中時弊、洞中肯綮。例如去年十月，中國的「四通橋」事件。在共產黨召開第二十屆黨代會三天前，四十八歲男子彭立發獨自在北京四通橋上對中共總書記習近平發起挑戰，通過高音喇叭發出了「要吃飯，要自由，要選票，罷課罷工罷免獨裁國賊習近平」的怒吼，引起國際關注與聲援。

在中國這個「黨大於國」、「黨大於法」的政權裡，彭立發的言行一定被中共視為「顛覆政權」。誠如北京八九學運領袖王丹所說，「在這樣的一個黑暗時代，當幾乎所有人都只有保持沉默的情況下，這個勇士能夠站出來，這樣的勇氣可以說是驚天地泣鬼神的。」試問，相較於彭立發，高嘉瑜、王世堅的言行有符合「敢言異議」嗎？

高嘉瑜的「行政失靈說」，配合在野黨的說詞，對自家執政黨進行汙衊指控，這樣的傳聲筒哪裡是「敢言異議」？王世堅呵護詐領助理費的新竹市長高虹安，援引她所說的錯誤數據大談新竹球場違法，大罵前巿長林智堅「草包幹壞事」，應該被收押，呼應在野黨瘋傳的「新竹大秘寶」，這般明顯討好藍營政媒的說法又是哪門子的「敢言異議」？

在民主自由的台灣，說話沒有禁忌，無需冒著生命危險，但配合汙衊指控而胡亂開炮，只是讓這個社會群言淆亂。「敢言異議」的知識份子見不平而鳴，論事析理，有知識學理作為依據，高、王兩人的評論卻只是附和反對黨的亂發議論，踩著民進黨博取自己所謂的「良心」聲量，卻讓自家的執政黨越發不被人民信賴。如果民進黨內的政治人物個個效尤，「良心」真的太廉價！

最後，如果「行政失靈說」屬實，並非政績，傲慢的高嘉瑜何須「吾日三省吾身」，大街上罵人，小巷裡試圖滅火。如果詐領助理費六十萬不算甚麼，一票身繫囹圄的民代到底在關什麼？新竹球場真有秘寶，就請王世堅節省上摩鐵的費用，自己拿鏟子去挖。

（作者為教育工作者，台南市民）

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