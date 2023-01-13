自由廣場》﹙青年時評﹚從日英「相互准入協定」談台灣巨鯨

◎ 張經偉

日本首相岸田文雄，十一日和英國首相蘇納克在倫敦簽署「相互准入協定」，允許對方駐軍於自己國內。以英國的角度來看：拿破崙、希特勒的軍隊，拚死也不教他們渡過英吉利海峽，如今竟直接歡迎日本駐軍！以日本的角度來看：沖繩等地已有美軍基地，再簽此約，等於又一個外國軍隊得以進入！美、英、日，何以敢於對彼此「門戶大開」？

《希伯來聖經》中提及大海怪利維坦(Leviathan)與陸地巨獸貝西摩斯(Behemoth)，或許，人類從工業革命至今的最大課題，正是此二巨獸的角力。美英日等「海洋型帝國」的首要考量是「航道」，中俄等「大陸型帝國」最為在意則為「領土」。因此，美英日敢於讓彼此駐軍，是為一同保障航道流通，當然也不該趁此將彼此併吞為領土。

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一九○二年就有過英日同盟，是為防堵俄國勢力擴張。如今簽約儼然是「第二次」英日同盟，依然是海陸對決。海與陸一定只能打破頭？其實，英國與日本皆曾向中國遞出橄欖枝：溥儀的英籍帝師莊士敦(Reginald Johnston)、贊助孫中山革命事業的日本政治家頭山滿…。可惜在貝西摩斯眼中，香港、台灣等領土被海浪侵蝕，利維坦就可憎無比，無論海風吹來了多少新的科技、文化、人才。

怪的是台灣作為海島，竟也欠缺海洋型思維：「台灣很小」正是看陸不看海的結論，更遑論某些高票勝選的政治明星，敢於公然主張「台灣不做強國（想必是指美國）的棋子」，顯示那確實迎合許多人的思想。感嘆我們不是利維坦，也不是貝西摩斯，而是一隻魚身象頭的魔羯(Makara)：地理上是海島，政府卻是為大陸訂做，於是我們看各國也都是「陸」，一如蘇東坡與佛印的「佛與糞」故事。聽聞美國官兵進出台灣，也就認為台灣受其統治、利用、喪權辱國…。英日同盟，若台灣加簽，不知幾丈輿論？

我很喜歡許多台獨團體使用的「鯨魚台灣」意象，但願魔羯早日化為徹頭徹尾的巨鯨，方更能與英美日游於同一片海，而不覺有尷尬。

（作者為清大歷史碩士、中學歷史教師）

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