自由廣場》﹙青年時評﹚堅持抗中 才有和平

◎ 林子堯

隨著民進黨主席選舉即將在本周末登場，賴清德副總統的政見發表與傾聽之行也即將結束。但在這場反省之旅中，有一檢討方向觸及民進黨的兩岸政策，有人認為抗中路線太具衝突性，因此要轉為較為中性的和平路線。但事實是，唯有對中國絕不屈服的堅定抗中路線，讓中國深知台灣不會輕易屈服，中國才有不敢侵犯的可能，台灣才有可能維持和平現狀。

民進黨在九合一選舉過程中，陷入對手設定的議題當中，最後急就章提出「抗中保台」。但事實是因為缺乏節奏才敗選，不是兩岸路線遭到否定。有些媒體刻意引導，將選舉大敗，解讀是抗中保台被否決，這是二次落入藍軍的陷阱，更會遭到中共藉機加碼，讓民進黨政府更加裡外不是人。

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中國國台辦發言人表示：「如果真的要台海和平，就應該放棄『台獨』分裂立場，回到『九二共識』基礎上來，不要再當外部反華勢力的棋子。」但真相是，若放棄台獨回到九二共識，民進黨等於自失核心價值。沒有靈魂與核心價值，就是國民黨的另一種變形，絕難獲得選民肯定。同時，若台灣失去外部盟友的支持，結局勢必將如中國所願。根據美國華府智庫戰略與國際研究中(CSIS)最新兵推結果，台灣縱使獨立抗敵也只能抵抗七十餘天，最終很難取勝。但相反的，有美、日盟友介入，解放軍不論支撐多久，都會遭遇慘敗而終。

此外，最新民調也顯示，若台灣因為宣佈台獨，有六成民眾願上戰場。若是抵禦中國的統一戰爭，更高達七成民眾願挺身而出。顯見我國民眾的抗中意志相當堅定。所謂「和平保台」論者，可能忽略了這些年隨美中對抗趨嚴，習近平又三連任稱帝，台灣民眾對兩岸關係的理解與看法，早已有大幅轉變。

隨著民進黨主席選舉登場，內閣可能也將隨立法院會結束啟動改組。在府院黨即將進行大革新同時，民進黨面對二○二四年的大選挑戰，必須堅定親美日、抗中路線，進而才會有台海和平穩定，讓台灣人民得以保住現在自由民主的生活方式。

（作者為台灣大學兩岸組碩士、高雄市民）

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