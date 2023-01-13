自由廣場》談聯合報主筆室一篇評論

大法官守護中華民國主權何錯之有？

◎ 徐崇澤

司法院院長許宗力也是我國的憲法法庭大法官，於本月十一日司法節活動致詞時，對共軍軍機、軍艦擾台表達擔憂，也提醒百姓要珍惜我國司法權的審判獨立。其言論不僅合情、合理、更合憲，卻遭特定陣營媒體質疑是對蔡英文總統表忠，甚至聯合報主筆室還將其直接扭曲為「法院還是民進黨開的」。

請繼續往下閱讀...

事實上，若回歸中華民國憲法及增修條文之規定，大法官之職權為「解釋憲法」，所以被賦予超然獨立於黨派之重任，甚至大法官具有審理正副總統彈劾案件，以及政黨違憲解散之職權。因此，就整體國家政務分工來看，司法院的大法官，扮演的角色，是捍衛憲政體和穩定國家運作的重要角色。

就此來說，司法院院長許宗力表達對國家主權遭到侵蝕之擔憂，其傳遞出來的意義，就如同司法解釋一樣，都是在捍衛國家主權的行為。若不積極地捍衛憲法所確立的國家主權，難道是要把台灣的主權讓給中華人民共和國嗎？

再說，中國的最高法院院長表示說「堅決反對審判獨立」，中共國家主席習近平更曾直言不接受「憲政」、「三權鼎立」、「司法獨立」，要求該國的法律從業人員要「擁護中國共產黨領導」，無疑是大方坦承「中國的法院是共產黨開的」。

中國毫不掩飾他們「以黨凌駕司法」的立場，與我國追求司法獨立的精神和實踐完全相悖，所以作為捍衛憲法的司法院院長，提醒提醒國人珍惜台灣的獨立審判，何錯之有？還是許宗力的話，踩到了誰的痛點？

聯合報不撰文批判中國沒有司法獨立就算了，竟費心地幫中共開脫，強辯中國特色的社會主義，其拒絕西方的司法獨立，是因為「對資產階級法官的批判」。該報社身為媒體第四權，其公正性格完全盡失，自甘墮落淪為自己筆下向共產黨「奴顏諂媚」之徒。身為台灣人，每日都要看到這般景況，實在有夠悲哀。

（作者現任法案助理，台南市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法