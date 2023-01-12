自由廣場》龍門「綜合電力園區」規劃 必須考量北部電網運轉韌性

◎ 盧展南

核四廠已被認定不屬於「核子設施」，經濟部擬將廠址轉型為「綜合電力設施園區」，設置儲能及新型再生能源，風能、光能、海洋能或氫能等；將廠內原有的開關場、電源線、變壓器供新建設施併聯北東電網使用，降低認列後負債。過去認為核四廠一號機若改建燃氣機組，其蒸汽渦輪機、發電機等均不適用，僅電廠附屬設備可留用（如循環水泵、緊急柴油發電機及輸電設備），約僅占核四建設的三％，部分設施已經回賣給美國奇異公司。

筆者在二○一一年曾擔任經濟部「台灣地區電網安全國際諮詢會議」召集人，以當時的假設條件，台電分析指出，自二○一九年起核一、核二若陸續除役，核四不商轉之影響會逐漸擴大。北部尖峰用電時間須大量從中南部往北部長程輸電，供電安全性降低，限電的機會提高。在核四不商轉的情況下，系統將於二○一四年起發生小訊號不穩定度，北部卸載量逐漸擴大。但十幾年過去了，當時的結論與我們看到的實際形況不符。

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日益增加的風力及太陽能發電，導致更頻繁的系統電壓及頻率運轉問題。國發會的「臺灣2050淨零排放路徑及策略總說明」中，「電力系統與儲能」關鍵戰略之一是，導入電力品質調控設備來降低系統電壓不穩定之狀況，將於彰工升壓站、永興開閉所、南科變電所及竹園變電所各增加±200MVAR，單一價格約二十億元之靜態型同步虛功補償器。而北東電網在核二、協和發電機組除役後，僅剩和平電廠，北東電網的電壓穩定度亦會面臨挑戰。台電亦曾規劃於北部多處新設靜態虛功補償器。

以逆變器為基礎之再生能源的日益增加，將使電力系統轉動慣量減少，電力系統頻率及暫態穩定度下降。為了解決電網慣性降低而產生的問題，英國國家電網將封存之複循環機組(CCGT)的氣渦輪(GT)改為同步馬達（同步調相機）運轉，不僅提供慣量維持頻率穩定，亦能進行動態虛功調節，維護區域電壓品質，這種做法已有多國採用，值得經濟部參考。

台灣核電廠及火力電廠除役之發電機組，與其報廢或低價賣出，不如資產活用，在可用的空間內，將性能佳的同步發電機於不發電後，改做同步電容器(Synchronous Condenser)成為綠色渦輪機(Green Turbines)，增加系統虛功調節資源並提高系統慣性，降低高佔比再生能源變動對電網的影響，亦可減少虧損。

（作者為中山大學電機系教授）

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