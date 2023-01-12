自由廣場》協和轉型地熱電廠？

◎ 蔡雅瀅

經濟部舉辦「台灣國際地熱論壇」，能源局能源技術組組長陳崇憲指出：台灣地熱發電潛能約40GW，其中大屯山約8.5GW，政府規劃二○五○設置目標為3GW至6.2GW。曾文生次長則表示：為達淨零碳排目標，地熱將扮演重要角色，今年開始是台灣加速推動地熱發電的一年。而將二○五○年淨零碳排目標入法的《氣候變遷因應法》，亦在立法院三讀通過。

協和電廠更新改建計畫預計於基隆港港嘴、白米甕炮台下方海域，填海造地約十四·五公頃，不僅環境爭議不斷，甚至引發航港界憂心。協和電廠目前有兩部500MW燃油機組，裝置容量共1GW；未來規劃改建為兩部1300MW燃氣機組，裝置容量共2.6GW。對照我國的地熱潛能40GW與政府的地熱設置標3GW至6.2GW，若要加速推動地熱發電，何不由協和電廠轉型為地熱電廠開始？尤其海洋大學教授李昭興曾評估外木山四公里處的新瀨海底活火山，可取得地熱熱源，鄰近至少有500MG地熱潛力，相當於一座協和機組。實應善用天然條件，轉型地熱電廠。

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天然氣與燃油均屬高碳排的化石能源，協和電廠二○二○年溫室氣體排放量一八三萬公噸，改建後年排放量預估增為六二三·五萬噸，約為現況的三·四倍。供應協和電廠氣源的第四天然氣接收站預計二○三二年完工，距二○五○淨零碳排目標年只剩十八年。國家斥資一千多億元興建的能源設施，與其完工後很快就因碳排問題高度閒置，不如一開始就規劃改建為地熱電廠，或將資源用在於鄰近地區分散設置地熱電廠。

台電以沿途人口稠密、地理限制、誤擊風險為由，主張由其他接收站鋪設輸氣管線供氣不可行。若其所述為真，則無法透過管線與其他接收站相互備援，亦不能連通供應其他需氣設施，只能專供協和電廠就近使用的四接，不僅經濟效益顯有疑義，缺乏備援的營運風險亦高。

燃氣發電仰賴進口天然氣，價格和供應量均受國際局勢影響，如遇海象不佳或遭軍事封鎖，更有斷氣風險。反觀地熱發電，無須進口燃料，不怕海象變化，敵國亦難以軍事封鎖。面對經常虎視眈眈的鄰國，欲強化國防安全，何不由協和電廠轉型地熱電廠，提高能源自主率開始。

（作者為台灣蠻野心足生態協會專職律師）

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