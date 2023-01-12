自由廣場》三計 導正碩士在職專班亂象

◎ 溫順德

學術論文抄襲頻傳，在職專班問題叢生，近來成為高教焦點。教育部雖編列經費，與國家圖書館合作，建置論文比對系統，開放大專院校使用，但仍有其侷限之處，恐非釜底抽薪之計。如欲導正眼前亂象，宜自以下三端著手。

一是修學位授予法，建立碩士雙軌制度。相較歐美學位授予，台灣規定過於僵化，須有論文或是作品。學位授予法第七條，對專業實務的學位，可以其他報告代替，貌似放寬審查門檻，然第八條卻又明訂，學位口試委員安排，仍以學術導向為主，不利實務傾向學生，因而衍生論文代寫，抑或剪貼抄襲情事，重創碩士文憑信度。若修正學位授予法，一般生為論文碩士，仍按既有規定辦理；在職生為進修碩士，可以多元作品審查，學位取得雙軌並行，應為解決沉痾良方。

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二為區分畢業證書，以達名實相符之效。早年開辦在職專班，原為有志進修人士，提供另一便捷管道，畢業證書也有區別。後來專班學生爭取，政商力量不斷施壓，現今在職進修文憑，幾已與一般生無異，僅能從編碼來判斷。報考資格相對簡單，畢業門檻也較寬鬆，文憑格式卻是相同，無怪乎近十餘年來，在職專班門庭若市，碩士學位產出倍增，品質卻是不堪聞問。為免碩士在職專班，淪為販售學位平台，畢業證書明確標示，以與一般生做區隔，亦是必須修正方向。

三則嚴謹審查機制，並訂相關懲處條款。為了防止論文抄襲，各校雖有比對系統，並訂不同查重門檻，但卻難以嚴格執行，尤其部分碩博士生，論文如鎖住不公開，比對系統無由查核，抄襲亂象仍難杜絕。教育部須督導各校，建立論文公開機制，除了例外專案論文，經由各級專簽核章，得以選擇不公開外，其餘論文均需公開；另須嚴格執行查重，一旦違背學術倫理，指導教授也得連坐，追回指導費並罰款，且減少指導學生數，該研究所則須減招，始能杜絕抄襲醜態。

學位授予象徵意義，不惟領域學門涵養，更是專業知識洗鍊，以及倫理誠信展現。大學權貴互利共生，文憑淪為市場買賣，學術倫理蕩然無存，實乃台灣高教悲哀。整頓論文抄襲亂象，重拾文憑神聖價值，教育當局刻不容緩。

（作者現任高中校長，台中市民）

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