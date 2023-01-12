新聞線上》司法輕判和認知作戰

記者陳杉榮

司法機關又在「縱囚」了！台北地方法院審理退役空軍少將錢耀棟、陸軍中校魏先儀違反國安法共諜案，竟以二人認罪為由，分別判處徒刑一年和一年十月，同時諭知緩刑四年和五年。退役軍人見錢眼開、背叛國家，毫無廉恥，枉費檢調人員辛苦蒐證偵查，竟然獲判緩刑，中華民國的法官們一而再、再而三輕縱匪諜，毫無國家觀念，真是令人大開眼界！

中共對台灣的政治作戰曾經有很長時間是無效的，中華民國在台灣圖存發展七十幾年。自從李登輝出任總統，政治上的封建特權走向公平化公開化，黨國體系和黨國後裔的特權被剝奪之後，出現一批批貪生怕死和見利忘義的叛國賊，他們打著各種旗號往來兩岸，專靠中共營生，買辦兩岸特權，中共對台的政治作戰因之「死而復生」，台灣則陷入被買辦出賣的險境之中。

請繼續往下閱讀...

最特殊的一群就是退伍軍人，這些人退役後國家不曾虧待他們；在台灣政治變革，政黨輪替的民主遞嬗之際，他們每天高喊捍衛中華民國，視台灣本土政權如糞土。本應最該反共的退役將校，前往中國接受招待，又是打高爾夫球，又是高規格接送，處處稱頌共產黨好，為中國領導人鼓掌。這等景象，就像過去國民黨軍中政戰文宣所描寫的，「這群被共匪招待的官員，已經迷失了自己的靈魂，忘記了家邦的責任，成為背叛國家民族的罪人。」更無恥的，他們回到「中華民國」，宣傳投降主義、散播失敗思想，為中共發展組織，進一步消滅中華民國。這種人真是丟盡中華民國軍人的臉！

退役將校為中共吸收發展組織的案例層出不窮，幾乎成了中共入侵台灣的另一種「人海戰術」，大家看看身邊是不是有許多這樣的人。民主社會，本就容許人民批判政府，推動政黨輪替，但這有明確的界線。若是接受中共金錢，發展中共組織，違反中華民國刑法、國家安全法、情報工作法等相關法律，必須接受嚴厲的國法制裁，這也是國家存在的法治意義。

近年來，各級法院一再輕判背叛國家的犯罪案件。令人懷疑，台灣的法官對於國家安全的認知基準為何？難道法官也被中共認知作戰了嗎？中共透過網路社群，對台認知作戰無孔不入，「台灣民主實驗室」最近前往德國，完成一份「中國影響力指數報告」，台灣媒體與社會受中國的影響都是排名世界第一。從法院審理共諜案件的判決來看，台灣的法院受到中國的影響，恐怕已經大到讓人無法想像！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法