自由廣場》武肺病毒變異率低 但疫情恐延燒

◎ 賴秀穗

近幾個月來中國已封鎖不住，武漢肺炎變異病毒株Omicron的快速散播，據內部人員透露，不到一個月，全中國已有兩億多人感染，醫院、火葬場，均已不堪負荷，但中國官方不報導確實感染及死亡人數，卻在本月八日，宣佈全國及邊境完全解封，中國人可以自由出國，讓帶著Omicron變異病毒的人群，逃往世界各處，有如二○二○年一月廿三日武漢封城2.0版，讓世界各國震驚。

二○二一年十一月Omicron在南非出現，並造成大流行，最初致死率約為○‧五％，Omicron在香港的致死率為○‧四五％，日本○‧一九％，台灣○‧一七％，新加坡○‧○九％，美國及歐洲國家，因先前感染到致死率較高的D614G,Alpha及Delta的變異毒株，在Omicron成為主流病毒後，整體的致死率美國約為一％，英國○‧八八％，義大利○‧七三％。中國有十四億的人口，如有八成人口感染，以香港的致死率○‧四五％計算，中國將會有五百多萬人的死亡。

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五個家族的Omicron變異病毒株BA.1,BA.2,BA.3,BA.4及BA.5，在前年底，在南非幾乎同時出現後，就成為世界主流病毒，這五個病毒，在棘蛋白基因上，最多有六十五個變異點（先前的變異毒株、D614G有一個、Alpha十二個、Delta十三個），過去武漢肺炎病毒，約在每六個月就出現一個新的變異株，但自從Omicron出現後，雖然有很多的變異毒株出現，但都由五個家族的毒株變異而來，如XBB,XBB.1及XBB.1.5是由BA2變異的，BQ.1,BQ.1.1及BF.7是由BA.5變異的，XE是由BA.1及BA.2重組來的。已逾一年，沒有一個不同於Omicron病毒株的出現，這表示未來再出現新變異毒株的機率很低，一般出現新的變異毒株，它的致死力會降低，但傳播力會增加，如目前在美國主流病毒株XBB.1.5的致死率已小於○‧二％，但病毒可藉著空氣傳播，因而傳播速度很快。

中國人帶著Omicron變異病毒，流竄世界，這些國家大部份的人民都已有疫苗的免疫，也感染過Omicron病毒，因此不至於再造成嚴重危害，但Omicron的致死率還未接近流感的小於○‧一％，另外因不同的變異株，會再造成重複感染，並引起死亡，因此不可掉以輕心。五個家族病毒株，除了BA.3外，都已在台灣出現過，BA.2曾是主流病毒株，將來還會面臨到新的Omicron變異株的威脅。台灣在去年四月底，出現上萬的本土Omicron確診病例以來，歷經八個多月，疫情還持續延燒，中國最近才出現爆發性的疫情，武漢肺炎的疫情恐會持續延燒到今年底或更久。

（作者是台大獸醫專業學院名譽教授）

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