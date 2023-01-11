自由廣場》（林保華專欄）從土法煉鋼到土法煉屍

在習近平親自領導下，三年與武漢肺炎病毒的鬥爭取得偉大勝利而實現突然解封的戰略轉折。結果難以數計的民眾受到感染，本來「Omicron」變種病毒因為死亡率大大降低而「流感化」，然而在中國的死亡率並不低，以致當局要隱瞞死亡數字，導致世衛組織也難以置信。從火葬場大量增聘工作人員，西方國家的空拍或者民眾冒險上傳殯儀館的車龍與排列在街邊裝了屍袋的慘狀，可謂「屍橫遍野」。不少遺體甚至是用屍袋直接丟進火化爐。

網傳北京一名離休的副部級死者走後門不必排期送到八寶山火葬場，更從後門得到一副紙棺材令其他死者家屬羨慕不已。

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最近又有網傳視頻顯示，北京市密雲區開始建造簡易火葬場。拍攝者說：「方艙醫院不建了，開始建這個了。」「燒人的大爐。」這被稱為「簡易火葬場」。大紀元記者致電密雲區民政局，辦公室工作人員說不清楚此事，都是殯儀館在管，但他說「我們是要徵（用）爐子」。

這讓我想到新時代習近平比舊時代毛澤東的進化：從「土法煉鋼」大躍進到「土法煉屍」。我經歷過土法煉鋼，如今身在台灣，逃過被土法煉屍的一劫。如果我還不能感恩台灣這塊土地和這個民主國家，就比豬狗還不如。

毛澤東在一九五七年反右派打出六十萬到一百萬名的知識分子「右派分子」後，進入萬馬齊瘖世界。接著毛在一九五八年異想天開在一年之內使鋼產量翻倍，跑步進入共產主義，沒有人敢「反黨」而提出異議。正規鋼鐵廠顯然無法完成任務，於是大搞群眾運動在全國各個角落建造土高爐；缺乏原材料怎麼辦？把家裡好好的鐵鍋、門把手，甚至腳踏車丟進火爐裡，認為只要火爐一燒就百煉成鋼了。農民被徵召去大煉鋼鐵，這也是後來造成大饑荒餓死三千多萬人的原因之一。若干年後，我在前身是上海冶金技校的化工技校接受「再教育」後去管理倉庫，每年清點資產時有一個擺在路邊的上千噸生鏽大鋼錠，是土法煉鋼的產物，沒有一個廠領導敢報廢。

同樣是土法，習近平所製造出來的屍體沒有毛澤東那樣多，然而從煉鋼轉到直接煉屍，其野蠻程度顯然超過。而煉屍的背景與毛澤東相似，那就是製造言論禁區，不得「妄議中央」而成孤家寡人。有人說毛的大躍進帶有某些「革命浪漫主義」，那麼從清零到突然解封帶來的是習式「白色恐怖」，因為小學程度的習近平缺乏基本醫學常識。

這一切的悲劇，習近平的中宣部有本事改為向習近平感恩的喜劇。由武漢肺炎而被中國改名的「新冠肺炎」，現在再度改為「新冠感染」，中國再無新冠肺炎患者，證明的確被習近平「清零」了，全世界有哪一個國家像中國那樣取得清零的圓滿成果？如今海嘯式的疫情發生時，習近平不敢到第一線親自指揮，然而一旦該死的死了，該染的也康復了，中宣部就會說習近平主席「運籌帷幄」、「指揮若定」，這個文件也許正在草擬。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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