自由廣場》民粹打房vs.定價國宅

◎ 徐玉明

房地產是華人習慣努力打拼的財產停泊方式，通常隨著每年GDP的成長而微幅或高漲，政府施政應該要如實告訴國人，政策工具將杜絕不當炒作及抑制房地產飆漲，而不該只會不斷的干擾自由市場正常經濟活動，否則往往打房政策一出，就搞到沒房的不滿意，有房的人也不爽！應針對房地產不滿的族群提出一套解決方案，該族群需求若被滿足，自然民怨就消退。

當韓國、新加坡的房地產都一樣持續飆漲的時候，代表打房政策對抗市場自由經濟的效果是有限的，建議中央政府應該直接於六都國有地，興建一定數量的定價國宅，出售給無房而有購屋需求的國人。何謂定價國宅？

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一、土地為國有，以興建成本為房屋買賣價。

二、房屋買賣皆與政府交易，即跟政府買入，或賣給政府。

三、政府公有行庫提供優惠貸款利率。

四、每年以房屋折舊年限、GDP及物價指數計算房價漲跌幅。

五、超低自備款或無需自備款。

六、優先提供給特定族群（弱勢中低收入、新婚無房或生育者）優先承購。

七、供一般名下無房產民眾登記購買（購入第二房就必須出售還給政府）。

八、提供租購方案，即承租一定年限即可以優惠價簽約購買。

九、發生債權或出售，一樣有繳納期間的本金累積及房屋增值。

如此大量剛性需求得到滿足，弱勢族群住有所居，促進新婚夫婦生育率，也間接抑制房價，是否更皆大歡喜！

（作者為房地產租賃業者，台北市民）

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