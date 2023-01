自由廣場》談中國快速達峰與解封

◎ 謝英恒

最近中國終於全面解封,放棄了堅持近三年的「清零」政策。中國官方現在強調的「快速達峰」政策,會在近期帶來什麼後果?我們該如何因應?這才是全世界各國(尤其是鄰近的台灣)所應深思的。

各國公衛學界有著極分岐的看法。許多國家政府採取許多不同的邊境管控措施,已有美、加、澳、法、荷蘭、西班牙及希臘等國要求中國來的旅客提供陰性篩檢或疫苗接種證明,馬來西亞同時要求陰性篩檢及疫苗接種證明,印度實施乘客抽樣PCR檢測,葡萄牙要求陰性證明及抽樣PCR檢測,日本、南韓、台灣及義大利等同時要求陰性篩檢/疫苗接種證明及PCR檢測,而摩洛哥及北韓則暫時禁止中國來的旅客入境。但也有更多的國家全面開放中國人民入境,迎接中國旅客帶來的商機。撇開政治因素不論,許多學者認為無科學證據證明邊境管控能有效防止大疫情爆發。香港大學公衛學者Karen Grepin在接受CNN訪問時甚至說 ”Why care about a couple of new cases coming in from China?”「為何要擔心幾個從中國來的病例?」

我在二○○七年與中研院、台大、清大、逢甲學者及疾管署合作有關台灣SARS的建模研究,用數學模式推論二○○三年台灣政府的隔離政策(包括入境隔離)可能有減少二十九個SARS病例及五例死亡的效果,雖然這對政客而言,很可能是微不足道的數目。

當然這並不是「科學證明」,但是這個結果符合我們的常識判斷:少數外來病例就很有可能造成更多的本土感染病例。反之,少一些入境病例就可能減少一些本土病例,也少一些死亡風險。科學不能證明邊境管控可以防止大疫情爆發,但人性讓我們知道邊境管控可能可以減少一些人死亡的風險。

演化生物學告訴我們,中國大規模的感染造成數以百萬、千萬計感染者體內的病毒複製,因此大幅提高了病毒複製過程中產生可能對人類有更大威脅的變異之機率。科學家在做科學研究時,及政府在考慮防治政策的政治效應時,是否也需要擔心一下幾個從中國來的病例可能帶來對人民的風險?

「快速達峰」或許可以讓新冠疫情提早結束,恢復中國、全球經濟景氣。我們甚至可以用模式推算,經過三年的全球疫情,群體免疫、疫苗研發及病毒變異減弱的多重效應,很可能使得「快速達峰」所帶來的短期間大量死亡病例比漫長無止的「全面清零」所累積的死亡人數更少。雖然世界可能永遠無法得知中國這三年來的清零政策,到底造成多少人死亡。但是放任大量感染者出國旅遊,是負責的國家政策嗎?用短期的人命喪失來換取未來的情勢大好,是一個現代政府的文明選項嗎?

(作者為中興大學應數系/中國醫藥大學公衛系退休教授,從事傳染病數學建模研究)

