自由廣場》宋濤「協商」，國民黨敢？

◎ 施雅軒

一月三日人民日報海外版發表「宋濤發表新年寄語：攜手奮斗共創偉業」一文，其中提及「引導兩岸同胞就兩岸關系和國家統一開展對話協商」，加上近日習近平新年賀詞的「海峽兩岸一家親」，以及軍機逼近桃竹外海廿四海浬鄰接區空域，要戰要和也許大家有些混淆，但若翻閱「中華人民共和國憲法」序言，明道「中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度將長期存在和發展」，這還不夠恍然大悟？

不論一九八九年「關于堅持和完善中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度的意見」所說：「中國共產黨是執政黨，各民主黨派...是接受中國共產黨領導的」，或是二〇〇五年「關於進一步加強中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度建設的意見」言：「中國共產黨對民主黨派的領導是政治領導，即政治原則、政治方向和重大方針政策的領導」，翻來翻去重點只有一個，關於「協商」，共產黨一定要主導權與主動權。

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也許會有「協商控」吐槽說，那怎麼解釋一九四五年蔣介石曾指派相關人員參加「政治協商會議」？別忘了，那是「中華民國時期」，要比照蔣介石那次，「中華人民共和國」有辦法接受「中華民國」嗎？「新華社新聞信息報導中的禁用詞和慎用詞」第四十九條還寫著：「對一九四九年十月一日之後的台灣地區政權，應稱之為台灣當局或台灣方面，不使用中華民國，也一律不使用中華民國紀年及旗、徽、歌。嚴禁用中華民國總統（副總統）」，不搞定這些「名稱」，政治協商恐怕連國民黨都伸不出手！既然共產黨無論如何都要穩贏，國民黨如何昂首向未來？

（作者為高雄師範大學地理學系副教授）

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