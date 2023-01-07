自由廣場》「R9禁航區」的空防挑戰

◎ 宋磊

根據國防部表示，去年十二月三十一日到今年元旦，解放軍軍機持續擾台，殲11、殲10與殲16戰機更刻意穿越「海峽中線」後，飛經我「R9禁航區」，不但使北部防空飛彈基地警報聲大響，空軍戰機更輪番緊急起飛，驅離來犯的共機。

北台灣的空防，向來由新竹空軍二聯隊的幻象戰機守護，幻象戰機憑藉著優異的氣動性能，加上強大的雷達偵蒐能力與性能強大的對空飛彈，長年守衛北部空域。然而一般來說，幻象戰機緊急起飛時間仍需六分鐘，對於驅離解放軍戰機而言，時間上的挑戰很大。

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軍方在北部的防空飛彈基地，目前雙北兩縣市由愛國者二型、三型飛彈守護，桃園市僅有鷹式飛彈守護（未來即將汰換），但因解放軍軍機刻意飛經我R9禁航區，實際上若對方有犯台意圖，開啟戰機上的「後燃氣」，能在三分鐘的時間飛越北部上空，將對我首都形成巨大威脅。

對此，為因應解放軍戰機可能的常態性飛越，或直接從演訓模式轉換成作戰模式，我軍必須秉持料敵從寬、禦敵從嚴的態度，強化北部空防。首先，應設法在大桃園地區額外部署中、長程防空飛彈，包括天弓二型、三型，射程範圍在一百五十至兩百公里，預計先以一個防空連作為單位大小，配合雙北地區的愛國者防空飛彈基地，將能提升北部防空飛彈的嚇阻力。

其次，嘗試重啟「空軍桃園基地」。該基地在二○○七年移交給海軍作為大型定翼反潛機的基地後，隨著大桃園地區的開發，以及航空城計畫等因素，二○一三年八月正式關閉；桃園市政府將其定義為直轄市古蹟，希望透過豐富的史料來為當地拓增觀光景點。雖然重啟桃園基地不易，且牽涉的單位不僅限於國防部，但目前解放軍軍機擾台情勢緊張，每增加一個基地，意味著我國空軍戰機能夠駐防的點就增加一個。

（作者為淡江大學戰略所博士生，空軍子弟）

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