台北市立委補選，吳怡農和王鴻薇可共創「雙贏」。（資料照）

記者莊榮宏

選舉是「票多的贏，票少的輸」，如果有人跟你說，選舉可以共創「雙贏」，讓雙方都成為「贏家」，那一定是在唬弄你，因為天底下沒有這種好事。

不過，從來沒有的好康，這個禮拜天卻有機會在首都發生。

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台北市立委補選，最有實力的兩位候選人是吳怡農，以及才剛選上台北市議員的王鴻薇。如果票投吳怡農，台北市就會產生一位有抱負的立委，同時得到一位稱職的議員，吳去立法院、王去市議會，分進合擊，各領風騷，這是絕無僅有的「雙贏」，錯過機會不再有。

反過來，若是票投王鴻薇，不但學經歷俱優的吳怡農失去為市民服務的機會，台北市也會馬上損失一位稱職的議員，這樣只會得到「雙輸」，對市民不公平。

王鴻薇可能會罵這種言論是「意圖使她不當選」，但自從她剛選上議員，還沒宣誓就職，就光速表態要補選立委後，她參選的道德正當性就被自己顛覆了。

與其說別人意圖使她不當選，不如說大家敦促她履行競選議員時向市民做出的神聖承諾，毀諾者的選舉向來是「不義之舉」，何況候選人得到的每張票都有補助款可領，她既要拿選市議員的錢，又染指選立委的鈔票，好康都她撈，這樣會不會太超過？

昨天記者問她「妳嫌政府發全民共享金六千元太小家子氣，那妳是否願意把六千元捐給弱勢？」她的回答竟然是「我沒有想那麼多，我滿腦子只有勝選」。捐錢？門都沒有！嫌東嫌西？她有兩片嘴皮。

政治議題常有爭端，有一項卻是全民共識，那就是我們是一個「主權獨立的國家」，而守護國家主權更是政治人物的天職，因為一旦失去主權，一切都將化為烏有。

兩位候選人的優劣至為明顯，如果還是難以抉擇，那就從「主權」角度切入思考，檢視這兩人的言行，看看誰在維護國家主權，誰又在傷害國家主權，於是發現，兩人在這方面都是「身體力行」。

吳怡農在國外出生成長、求學就業，於知名的高盛集團擔任高薪職務，有很好的前途，但他選擇回台灣服役，投身挑戰性高、任務艱苦的陸軍特戰兵，為保護國家主權而付出汗水與青春，如果你也曾經服兵役，你應該投給這位軍中袍澤，如果你不曾服兵役，你更應該投給此人，因為他曾經保護你。

王鴻薇和吳怡農一樣，也在身體力行，只是方向不一樣，她在中國的電視政論節目談到中華民國的總統時，竟恥於稱呼「總統」，而降格稱作「台灣領導人」，一句話就自貶國格，她傷害國家主權，但有領到通告費，是不是因為她「沒有想那麼多，滿腦子只有選舉和撈錢」？

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