自由廣場》碳稅與窮人的負擔

◎ 王有康

稅的收入及課徵者支用之間並沒有特定關聯，算是共同報償原則的性質，例如政府課徵所得稅，收了之後進到國庫的大水庫，用在國家需要的地方，沒有指定用途，也不是專款專用，例如去年超徵四千五百億稅收，政府打算將其中一千八百億稅金與全民共享，不論所得高低按人頭平均每人可以分到六千元現金，也就是透過課稅方式由政府將財富做社會重分配，只是是否技術上做得到排富條款，以及需要慎防人頭身分證與帳戶等個資外洩問題。而費不是稅，在法律上不像稅具有強制性，只有使用者才需要付費，換句話說課徵的項目與所提供的服務具一定的關係，例如我國的空污費是費不是稅。

二○一八年中國實施費改稅，將本來各地方政府對環境污染所課徵的排污費，改由國家新訂環境保護稅法。費改稅背後最重要的原因，在於以往各省市對排污的處罰規費不一，常常出現排污工廠透過人情要求地方放水或輕罰。二○一八年以後由於費改稅，河面又變乾淨了，當地人說那是因為規費改為環境保護稅，抗稅最重可處無期徒刑，這是以往排汙費所沒有的重罰，但是中國目前僅針對廠商排污課稅，並未針對個人課環境稅。

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台灣究竟要不要課徵碳稅，這些年來一直有不同的見解，其中瑞典成功維持經濟成長率，排碳量也同步降低，成為全球實施碳稅的典範國家，瑞典碳稅為該國帶來可觀的財政收入，但課徵碳稅容易引起石化財團等相關產業的反彈，早年法國政府計劃對卡車貨車徵收「環境稅」，引起數百輛大卡車在國道進行「蝸牛運動」（opérations escargot）便是一例。

歐盟計畫在今年十月實施碳邊境稅，要求外國高碳排產品進到歐盟市場前，要先購買減碳憑證。不過這將增加廠商出口碳排產品到歐盟的成本。目前各國的碳稅是對生產的源頭課稅，由於是對物稅不是對人稅，具有累退稅性質，像是鋼鐵石化業者為減輕自身負擔，可能會將碳稅轉嫁到其所出售的石化產品，讓消費者買單。無煙煤不易造成空氣汙染但售價高，煙煤售價低但容易造成空氣汙染，如此一來課碳稅恐怕增加中低所得者的經濟負擔，加上國內目前已有空氣污染防制費和水汙染防制費等法令，對違反排放規定的營建業主開罰甚至訂有徒刑，因此目前的時空環境似乎暫時沒有新增碳稅稅目的急迫性，以免碳稅變成增加窮人負擔的累退稅。

（作者曾任經濟部智慧局主任，經建會專員）

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