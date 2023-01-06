社論》抗中保台要更落實而非調整

蔡英文總統一日發表新年談話，被問及副總統賴清德提出「和平保台」是否代表調整論述時？總統回應表示，不論是什麼說法，我們的目標都一致，就是持續維持兩岸的和平穩定，是我們共同的目標。 （資料照）

民進黨進行敗選檢討，羅列的理由中，提到「抗中保台」等兩岸主張，被反操作為戰爭恐懼，導致選票流失，黨內因此有人認為應調整相關論述，降低衝突性。蔡英文總統一日發表新年談話，被問及副總統賴清德提出「和平保台」是否代表調整論述時？總統回應表示，不論是什麼說法，我們的目標都一致，就是持續維持兩岸的和平穩定，是我們共同的目標。同時，在保衛台灣上，我也必須再強化國防的各項準備，讓我們能夠有比較充足的力量保護台灣。

總統的定調，主要說明兩岸政策的延續性與一致性。事實上，民進黨的自我檢討裡，已觸及問題核心，即不在論述本身，而是反操作為何能夠奏效。二○一八年九合一選舉，民進黨也是挫敗，當時境外勢力與國內製造的錯假訊息，充斥社群網路。在地方層級選舉，沒有大的路線或政策對比，選戰過程確實容易成為各種資訊攻擊的溫床。二○二○年總統及立委選舉，涉及國家前途，民眾很清楚做出選擇，對中國路線說不。但到了二○二二年九合一選舉，選戰回到地方層級，面對錯假訊息流竄，加上對後疫情時代經濟前景的不確定性，民眾接收若干認知作戰的資訊，往往失去了警覺性。

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去年選戰最後，蔡英文喊出「你的一票，就代表了台灣人守護民主自由的決心，都是在決定自己及台灣的未來」。試圖把九合一選舉拉高為國家路線的選擇，但並沒有成功。這也正說明，多數民眾是明瞭不同層級選舉之目的。換言之，選舉結果不能視為「抗中保台」的肯定或否決，那就是一場地方層級的選舉。總統上週二宣布強化全民國防兵力結構調整方案，從二○二四年起，將恢復一年期的義務役。這項正確的作法，就是繼續著「抗中保台」國家發展路線。如按檢討者所言，為避免被反操作為戰爭恐懼，難道政府要暫緩延長役期等相關作為？而若這是所謂的檢討、調整，恐怕才是落入被反操作的陷阱。

中國提高對台軍事威嚇，從來不是因為我們做了什麼，或是民主國家對台灣做了什麼，而是中共基於擴張與侵略目的，已擇定台灣作為突破第一島鏈的選項。國民黨自豪馬政府時代，中共少見壓迫台灣。但不要忘記，二○一五年中共在台海中線之側片面劃設Ｍ五○三新航路，壓縮我空防的預警時間，這是中共侵門踏戶的訊號。蔡政府上台，中共更加明日張膽，不光對台海，從東海到南海等，周邊鄰國同感中共的軍事壓力。維持台灣海峽的和平穩定，現在已是主要民主國家的共同語言，這不僅是為了力挺台灣的民主，更是基於唇亡齒寒的效應，希冀共同鞏固民主防線，避免中共的威權主義，繼續向民主世界擴大侵蝕。

二○二三年的台海情勢，中共軍事壓力仍將有增無減，外界也多認為，大權在握的習近平，將加速對台的進程。最近，負責國台辦的新人事出現，並宣稱︰「中國會與台灣各界有識之士就兩岸關係和國家統一開展廣泛深入協商」，就是公然推行統戰分化的政治訊號。中共一方面拒絕與蔡政府對話，另則擴大手段滲入台灣各界，策動協力對象。台灣才剛爆發校級軍官簽下「投降承諾書」，允諾戰爭時會當中共內應。前天又破獲六位校級軍官共諜案，軍種涵蓋三軍。檢調昨並揭發前立委、前少將涉嫌在台發展組織，吸收我退役將領赴中。中共謀台從未停歇，我們的國安因應還必須更完備，否則將防不勝防且處於被動。「抗中保台」，做得還不夠。不僅不該調整，政府須思索如何更落實。

下屆總統及立委選舉預計明年初舉行，這段期間，中共勢必加大介選力道。政府應該不斷提醒國人，中共對我們國家生存的危害，並採取積極防範作為，讓「抗中保台」路線，能更為具體化。反之，若自以為調整「抗中保台」說法，能避免被反操作，並降低衝突性，順著這思路走下去，就非常容易變成只要老共反對的，就盡量少說、少做。自我限縮的錯誤邏輯，正是中共對台認知作戰，所想達成的目標。接著演變下去的劇本，就是按中共要求，反覆地「調整、答卷」。國際社會現在看重台灣，除了我們的實力，另外是對民主政體的堅定捍衛。面對強鄰，我們的決心出現任何動搖，其他國家對我們的相挺動作也將會跟著遲疑。何況，從選戰策略看，這類依隨別人腳步起舞者，定位不明確，對選民也容易產生混淆，往往很難是選舉的最後贏家。

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