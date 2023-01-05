自由廣場》循環社宅：淨零好主意、好生意！

◎ 黃育徵

國發會剛公布「台灣2050淨零排放路徑」裡十二項戰略的執行細節。在淨零路徑圖上，建築部門的排放量看似極少，其實並沒有反映出全貌。根據聯合國統計，建築的能源消耗和建材製造加工分別佔全球溫室氣體排放量的二十七％和十％，影響巨大。

以終為始思考，將循環經濟的元素融入台灣未來的建築環境，加速推動「循環建築」，會是政府和相關企業在落實二○五○淨零目標的同時，提升營建和相關產業競爭力的關鍵政策與策略。內政部營建署會是整合產官學研，引導跨部會合作，推動「循環建築」的領頭羊。

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未來幾年，政府預計將投入數千億預算來興建上萬戶的社宅。主導的內政部營建署在十二月中旬開始舉辦「循環建築論壇」，這是推動「循環社宅」好的開始！我們預見「循環建築」能帶來一石四鳥的綜效：

一、系統性減少營建與建築物的危害。「循環建築」導入模組化設計，能縮短營建時間，減少原物料浪費，更能充份發揮有不同使用壽命的結構、建材、內裝、機電設備等各層的效率與效能，系統性地降低建築物的危害。

二、讓建材物料成為會增值的「資產」。社宅的建材與內裝等資源，會成為業主和相關業者資產負債表上的「資產」，而不再淪為損益表的折舊「費用」。藉此減少社宅的資本支出，提高投資報酬率。例如台糖的沙崙循環住宅有四十一％的建材可循環再用，對業主而言，就不再是被折舊的成本負擔，而是可能增值的資產。

三、帶動國內營建產業的升級。參與台糖循環住宅的建築師與營造業者，皆視「循環建築」是營建產業未來發展的大好機會，它會為台灣營建及相關產業創造出結構性的優勢。

四、激發「淨零生活」的想像。從建築環境延伸到其他生活面向，會形塑出新的生活模式的想像。比方說，當共享汽機車更普及時，會打破「一戶一車一停車位」的思維，有更多空間能帶動在地能源、水及食物循環系統的發展。「循環建築」會是推動淨零戰略中「資源循環」、「淨零綠生活」的催化劑。

（作者為循環台灣基金會董事長）

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