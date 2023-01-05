社論》澤倫斯基如何跟普廷對話

蔡英文總統：台灣唯有備戰才能避戰。朱立倫主席：國防加上對話才能真正避戰，民進黨只有對抗、沒有對話。然而，對話不是萬靈丹，對話也要看對象，澤倫斯基如何跟普廷對話？拜登為首的民主領袖，無人施壓小英跟挑釁者對話，朱立倫會覺得奇怪嗎？

這也令人想起，一九四九前的國共和談。毛澤東佯裝跟蔣介石和談，實際上軍事行動從未停止，只不過是，局勢不利時就談談，情況有利時就打打。談談打打，連美國都被騙了，最後把國民黨趕到台灣。兩蔣記取教訓：和談只是共產黨的詭計，一旦開始和談，結果必然是受騙上當，共產黨不必上戰場，就可以在桌上打敗對手。國民黨人，可能很久沒有閱讀兩蔣文告了，所以自以為對話換取和平是一大發明。於是，一個接一個自掘墳墓，而且，還痛斥清醒的人為什麼不跟著跳下去。

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李登輝前期，國共也有對話，至少化暗為明。但後來的國民黨人，中了九二共識的圈套，受制於北京的緊箍咒。最糟的是，國民黨人緊箍戴久了，斯德哥爾摩症候群，也相信北京杜撰的九二共識（這四個字則是蘇起發明的），回過頭來要求民進黨買單。所謂的對話，台灣就這麼輕輕鬆鬆地被分裂了。北京，早就醜話說在前面，對話有其前提條件：承認兩岸同屬一中。民進黨、共產黨無法對話，障礙就在這裡。捍衛台灣主權，承認同屬一中，是水火不容的，得到北京的信任，就會失去頭家的信任。

統令智昏的人，本來就有台灣屬於中國的意識形態，所以認為北京的前提條件理所當然。二○○五，連戰到中國（國共兩黨）破冰之旅，最重要的結論就是反對台獨、共謀統一。而這，在民主台灣，很明顯與主流民意背道而馳。如今，國共對話超過三十年了，中華人民共和國仍堅持中華民國已經滅亡。尤者，不論國民黨如何委曲求全，北京絕不承諾對台放棄使用武力，甚至加碼機艦擾台、圍台軍演、否認海峽中線。而熱中於對話的人，斯德哥爾摩症候群，在民主世界咸認是北京挑釁、破壞現狀之際，竟歸咎於台灣維護獨立現狀的民選政府。自稱兩蔣的傳人，卻演出李宗仁的戲碼，可悲。

北京的談判策略，萬變不離其宗，無非是先設定以我為主的前提，勒令對手無條件接受，才能坐上談判桌。唯其如此，這張談判桌上的對手，毫無對等、尊嚴可言，只有屈服、妥協的餘地。連胡會，馬習會，朱習會，同樣的悲劇，不同的演員而已。國家認同，統令智昏，還得保台的人替他們捍衛中華民國，真的是兩蔣的不肖信徒。最近，抗中保台之外，又多了和平保台、反共保台的說法，引來藍白嘲笑。其實，保台是核心，這麼簡單的事，不保台的人就是想不通。在他們心目中，也許只有一中保台吧─同屬一中以確保台灣不致分離。對於賣台指控，他們總是忿忿不平，因為他們不是站在台灣的立場賣台，而是站在中國的立場促統。

朱立倫向習近平稱：民進黨執政下，採取去中、反中政策，改變兩岸現狀；國共要在九二共識、反對台獨基礎上求同尊異。今夕是何夕，還講這種北京話？川普政府，國務卿龐皮歐強調：「台灣不是中國的一部分，雷根政府制定對台政策所做的工作時就承認了這一點，過去三十多年美國兩黨政府皆遵循並執行這些政策。」拜登，不支持（並非反對）台灣獨立，但也明講：台灣是獨立的，由它自己做決定。而宋濤接掌國台辦一仍舊慣：在一中原則和九二共識基礎上，與台灣各界有識之士就兩岸關係和國家統一開展廣泛深入協商。前提是一中，結論是統一，還要對話什麼？

失敗主義者，最喜歡用和平來批評備戰不顧人民死活。古人有言：和平與戰爭一樣殘酷，甚至比戰爭更加殘酷，因為戰爭期間雙方都有武器，而和平期間（征服者）殺害赤手空拳的人。新疆，西藏，香港，正在享受這樣的和平。此所以，北約秘書長史托騰柏格說：烏克蘭能在談判桌上取得的成果，完全取決於戰場上的實力。解放軍兵臨城下，還把對話當武器，這對北京不啻是，不戰而屈人之兵，而台灣不戰而降。兩蔣錯誤的部分，國民黨人反對轉型正義；兩蔣明智的地方，則被聯共制台背棄。國民黨，真是荒謬。

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