自由廣場》棒球與兵役文化

◎ 郭燕霖

台灣旅美棒球好手張育成，日前表示不克參加今年經典棒球賽，引起球迷一陣譁然。許多球迷聚焦在張育成於補充役列管的年限內，可以婉拒打經典棒球賽，質疑補充役這樣列管的意義何在？

今年的經典棒球賽，是由美國職棒大聯盟主辦的，每年的五月廿八日，是美國的陣亡將士紀念日。而這一天的美國職棒比賽，球團紛紛在制服上發揮巧思，將迷彩色融入制服，相當應景。開賽前也進行紀念活動，邀請軍官開球、軍樂隊進行表演。這樣的尚武文化，對比目前台灣職棒的美女啦啦隊和純商業行銷，缺少台灣歷史記憶的台灣職棒文化，或許箇中推動棒球運動行銷者，應該了解棒球運動背後之尚武文化所扮演的角色，而有意進軍美職的台灣選手，也要有這樣的視角來看待美國人，是如何看待棒球以外的棒球技術及文化。

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撇開美職，鄰近的日本職棒，投手最高獎項就是澤村賞，澤村賞是為了紀念澤村榮治，其輝煌戰績是一九三六年加入職棒巨人隊曾投出無安打比賽，並在一九三七年春季聯賽以廿四勝四敗，ERA○‧八一的驚人成績榮獲日本職棒史上首位最有價值球員。後來太平洋戰爭爆發，澤村於一九三八、一九四一與一九四四年三度被徵召入伍，結果在一九四四年十二月二日於屋久島海域附近戰死，得年廿七歲。一九四七年，日本職棒聯盟決定設立年度投手最高榮譽的「澤村賞」，讀賣巨人隊也宣布將澤村的十四號背號退休，以紀念這位被命運操弄的一代巨投。

相較於台北巨蛋還孵不出來，每年的八月十五日終戰日，日本會有成千上萬的球迷在東京巨蛋的「鎮魂之碑」前獻花，以悼念被戰爭操弄命運的選手們，相信在另外一個世界的選手，一定還會在球場上展現球技，演出一場又一場撼動人心的比賽。大谷翔平和達比修有及鈴木誠也會參加經典賽，或許也和日本落實二戰紀念的國防教育，有密不可分的關係！

前不久台灣剛宣布兵役恢復為一年，國防部的配套措施除了加強薪資待遇和強化訓練內容以外，是否能思考兵役文化和台灣主體性歷史教育的聯結，強化國人的光榮感，讓棒球補充役選手願意主動在經典賽為國爭光，筆者也相信張育成所信仰的神會給他指引正確的道路，做出榮神益人的美好見證！

（作者是台獨聯盟盟員）

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