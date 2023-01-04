自由廣場》（林保華專欄）緩不濟急的執政危機

九合一選舉民進黨大敗，一位政論節目主持人回基隆家鄉，在臉書貼文說，當地有些年輕人對優先施打疫苗給老年人表示不滿。我有些吃驚，不但扶助弱勢的價值沒有被接受，台灣長期儒家教育「老吾老以及人之老」也失敗了，難道他們沒有父母或阿公阿嬤？

我不願意與別人，尤其年輕人搶打疫苗，因為我的未來比他們短許多，所以前年六月國民黨鬧事煽動搶打疫苗時，我在本專欄中寫了這一句：「我會謹慎配合防疫，但我不怕死，我願意到最後一批才打疫苗，如果國產疫苗需要八十歲以上的人做白老鼠，我也願意。做台灣的白老鼠，比做中共的跟屁蟲光榮偉大。」我也實踐諾言，一直到國產高端疫苗問世，沒人搶它時我才去接種，至今接種四劑全是高端。

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對年輕人中出現的偏差，受益的老年人不便出來說話，執政的青中年人應出來說，解釋政府的政策。老年人體弱易染疫，染疫不但增加社會負擔，還會擴散到家裡的其他人。這些老年人過去為社會做過貢獻，大家享受這些成果，應該給予他們必要的回報。可是我做的球沒人來接，是人微言輕，也是執政黨官僚化。

然而年輕人的困境我們也應該理解，協助他們解決，但是不可用溺愛的方式使他們變成巨嬰，否則分不清是非，在社會上也缺乏競爭力，尤其在捍衛國家主權時畏縮不前。目前出現讓國民黨找到投共理由的思潮，正是長期在台灣出現的偏安心理。

一九八九年六四之後，我受邀從香港來台灣訪問，回去寫了一篇《活在魚翅拌飯的風光日子裏》，我感覺的台灣就是「暖風熏得遊人醉，直把杭州作汴州」。次年又來訪問台灣，還去了還是戰地的金門，我寫了「回味金門的美麗、樸實、紀律，看到了在台灣看不到的鬥志，這似乎是這次台灣行中的最大收穫了。」

長期的偏安導致有些民眾熱衷追求小確幸，無視共赴國難。執政黨有責任扭轉這種局面。不幸執政以後有的人忙著搶位與安排親信，這能夠期望他們把國家利益放在第一位嗎？當官員的劣跡在民眾中口語相傳，受傷害的是整個民進黨，其他廉潔官員也被連累，基隆的失守應該就是個例子；亮眼經濟成績也因為通膨而成為冰冷數字。

既然民粹有了一定市場，就不是陳義太高的理念可以輕易扭轉；而是要面對現實利益再以正面勸導來解決。口說既然無感，就要轉換方式。當超稅收中有若干可能被全民共享鵲聲四起時，又被「用在刀口上」澆了冷水，哪些人又要被排富了？還好蘇院長立即做了解釋，希望可以緩解一下民怨，不要製造更多「討厭民進黨」的人。

在出現執政危機時，高瞻遠矚緩不濟急。只剩一年，台派一旦失去政權，各種資源都將落到中共手裡；美國的軍售軍援也落到中共手裡；台灣人變成受奴役的中國人。民進黨還爭什麼？多做實事吧。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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