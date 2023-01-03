自由廣場》學習做個負責任的成年人

◎ 李政達

從元旦起，民法成年年齡下修至十八歲，配合修法國內各大專院校的多項規定也將隨之更改，這也意味無論男女到了法定年齡，更該為自己所作所為負起應盡責任。通常這個年齡層的年輕人有絕大多數仍處於就學中，對本就自動自發的學子而言，只會督促自己更精進，但對生性疲懶欠缺自律的人來說，若因缺乏「外在提醒」，往往必須得經由不斷的「犯錯─修正」才能徹底覺醒，而長輩們也不能再以他「只是個孩子」來為年輕人過失辯解了。

學期已近尾聲，學校的輔導系統也於此時，傳訊給擔任新生班導師的筆者，注意班上缺曠課嚴重的學生，提醒他們可能有的後果。而此種涉及個人隱私的資訊，除非獲得當事人的同意，否則將來應該也不會再曝光了。這套輔導系統對班上每一位學生的選課、缺曠、請假、獎懲乃至於家庭狀況，甚至是因缺席、作業未繳交，或上課睡覺嬉鬧…等各種違反任課老師規定的行為，而被處以「期中預警」（也就代表若不能有立竿見影的改善，任課教師準備當掉你）。站在第一線輔導的導師，此後再也無法透過手中的資訊適時介入，提醒年輕人設立停損點。

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也許有人會認為減少導師工作份量，讓學生學會負責的態度何樂而不為？只是也為人父母的筆者，每當看到學生種種脫序行為，也會為家長感到不值。私校一個學期的註冊費、生活費、租屋費…加起來超過十萬元，但看到如少數這種天天睡到自然醒，不喜歡就不去上課，揮霍懶散子弟的作風，不免憤慨而興起與家長溝通的念頭。如此一來不僅搞得師生關係對立，家長也不見得領情，有時不免忖度何苦自找麻煩。

任職大專院校逾卅載，見過太多媽寶、公主病型的學生因為缺少自我約束能力，而把大學必修三個領域學業、社團、感情搞得全盤皆墨。如今基於「保障受教權」各校均已取消學退、操退限制，但是讀了Ｎ年仍畢不了業的結果還是一事無成，更令人扼腕。

所謂「慈母多敗兒」讓年輕人學會承擔責任自我成長，不僅家長要學會放手，雞婆的導師也大可不必管太多！

（作者是科大講師）

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