自由廣場》兩中一家親 兩岸兩家仇

◎ 莊勝榮

熟悉中國歷史的人都知道，中國歷史就是「騙與殺」的縮影。殺父殺母殺兄殺弟，殺鄰國也殺自己人，簡而言之無所不殺。中國歷史許多是瞞天騙地，無所不騙，騙盡百姓。中國共產黨總書記習近平新年談話說，兩岸一家親，但軍機仍不斷擾台亂台，看在有智慧的國人眼中，會大罵這是哪門子一家親？簡直是兩家仇！誰造成的？地表最強小學博士習近平。這種手段根本是殺與騙的本質，即是正面說好話，背後下毒手。

看看他陰險毒辣的臉，就知道為何要做國家主席及中共總書記到死，因為被他迫害致死或下監獄，或逃亡國外者上百萬人，他不做到死，政敵絕對把他暗殺死，這就是他口中的一家親嗎？同樣是共產黨都不能親，要搞迫害殘殺了，台灣這塊鑽石級寶島，想吞下去拿下來，還想武力解決，去年就發生圍台事件，差點走火引發戰爭，還能親嗎？已造成兩岸兩家仇，回不去了。

請繼續往下閱讀...

國人有文憑無智慧者，還奢望所謂廿一世紀是中國人的世紀嗎？還幻想跟這樣匪類國家統一嗎？還期望一國兩制或九二共識嗎？還在駡台灣是美國的棋子嗎？

台灣的戰略地位，世界樞紐，無法擺脫美、中翹翹板中間那塊槓桿的重要角色，除非自己跟美、中一樣強。也無法像一般人的思維，玩弄兩強於股掌之中，只能選邊站，選擇民主陣營之外，別無他法。難道要像中共同路人或島內中共間諜所散佈的言論，選擇同文同種的中國人才是正道嗎？天底下哪有白痴到要選擇這種天天打你砍你殺你的人，卻不選擇救你的人為親為友？遺憾的是，台灣人有不少這種無知白痴之人，受到政黨、媒體及網軍等誘惑搧風而失去思考及自己的靈魂。

孫文受到俄國顧問鮑羅廷建議，採用聯俄容共，結果兩中一家親，中國共產黨及中國國民黨員，同時存在於黃埔軍校及機關、學校，最後嫡系蔣介石敗於中國共產黨，太太宋慶齡也歸順共產黨，曾經被尊為副主席。連自己創立的中華民國也被逐出中國大陸，逃亡至台澎金馬。至今，台灣的中國國民黨仍醉心於「兩中一家親」，把中國共產黨當作選舉的救命恩人，把民進黨當作主要敵人。這有別於美國民主、共和兩黨，一致反共反中。關鍵時刻口徑一致，才能造就美國夢，殺與騙的中國哪有中國夢？兩中一家親不覺醒，就像同株病毒侵入身體，將會深化兩岸兩家仇，不僅沒有中國夢，將是台灣二千三百萬人的惡夢。

（作者是律師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法