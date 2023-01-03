自由廣場》（鏗鏘集）秦剛與山本五十六

◎ 王景弘

秦剛出任中國外長，當習皇的文臣；山本五十六是日本帝國聯合艦隊司令，裕仁天皇的武將；兩人勉強類似是曾駐使美國，一個當駐美大使，一個當海軍武官，對美國有相當瞭解。

山本瞭解美國，敢說真話，承認美國資源及工業潛力強大，一旦動員，日本無法取勝，只求削弱美國海軍，以戰逼和。他策畫偷襲珍珠港，只空襲不登陸，突襲獲成功，但中途島之役企圖奪島，結果慘敗。

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山本檢討中途島之役，留下一句名言：日本海軍參謀學校的教材：「不能用軍艦去對陸上軍隊作戰」。

秦剛當外長，任務在避戰，化解民主國家的圍堵。他面臨二戰世局的重演，俄羅斯企圖武力改變現狀，入侵烏克蘭；中國企圖以武力威脅改變亞洲地區現狀；普廷是納粹德國的希特勒，習近平是日本軍國主義。美國結合民主國家對抗武力擴張。

改變近代中國的美中關係陷入空前低潮，雙方首次沒有共同敵人，也沒有共同朋友。沒有敵對的蘇聯可以合作抗蘇；也沒有親中的日本幫忙推動美中關係。

現在俄羅斯與中國都圖謀霸權，破壞現狀，美國及民主集團反對霸權，要維持現狀。侵烏之戰，俄羅斯暴露紙老虎本色；受「和平憲法」約束的日本，受中國擴張主義衝擊，恢復建軍，決定佈署射程一千哩的巡弋飛彈。

毛澤東防蘇聯入侵，與尼克森玩三角關係，現在中俄成一丘之貉，民主陣營團結對抗，中俄皆受抵制，只能落難彼取取暖。

習皇專制黑箱，武肺失控，自我膨脹搞垮中國經濟，戰狼的霸權野心搞垮中國外交，老毛「東風壓倒西風」，戰狼「中國崛起」，「東昇西降」，都被雨打風吹去，問題在習皇：霸權野心不改，秦剛只有步山本五十六失敗的後塵！

（作者是資深新聞工作者）

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